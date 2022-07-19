Рациональные числа и действия с ними

Они могут быть как положительными, так и отрицательными.
Целые и дробные числа вместе образуют множество рациональных.
Любое целое число является рациональным, потому что его можно записать в виде \(\frac{m}{1}\).
Например:
\(–4 = \frac{- 4}{1}\)
\(2 = \frac{2}{1}\)
\(0 = \frac{0}{1}\)
Сумма, разность и произведение двух рациональных чисел – тоже рациональное число. Частное двух рациональных чисел тоже будет рациональным, если знаменатель не равен 0.
Любое рациональное число можно записать в виде десятичной или периодической дроби.
Например:
\(\frac{1}{3} = 0,33333333..\)
Повторяющиеся цифры периодической дроби записывают в скобках, например:
\(\frac{1}{3} = 0,(3)\)
\(\frac{5}{11} = 0,45454545 = 0,(45)\)
СВОЙСТВА РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:
Сложение:
Переместительное свойство:
\(a + b = b + a\)
Сочетательное свойство:
\(a + (b + c) = (a + b) + c = (a + c) + b = a + b + c\)
Прибавление нуля не меняет рациональное число, а сумма противоположных чисел равна нулю:
\(a + 0 = a\)
\(a + ( - a) = 0\)
Умножение:
Переместительное свойство:
\(ab = ba\)
Сочетательное свойство:
\(a(bc) = (ab)c = (ac)b = abc\)
Умножение на единицу не меняет рациональное число, а произведение обратных чисел равно единице:
\(a \bullet 1 = a\)
\(a \bullet \frac{1}{a} = 1\)
Если один из множителей равен нулю, то и всё произведение равно 0:
\(a \bullet 0 = 0\)
\(0 \bullet b = 0\)
\(0 \bullet 0 = 0\)
Распределительное свойство:
\((a + b)c = ac + сb\)
ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ
Так как рациональные числа включают в себя блок целых чисел и блок дробных чисел, действия, пройденные в рамках работы с целыми числами, сохраняются и для рациональных чисел. Сравнение, умножение, деление, сложение и вычитание происходит так же, как с целыми числами.
СРАВНЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:
Рациональные числа можно представить на координатной прямой, где справа от нуля находятся положительные числа, а слева от нуля – обратные им, отрицательные:
Числа на такой числовой прямой возрастают слева на право, поэтому глядя на прямую можно сказать, какое числе больше.
Например:
Сравним числа 1,5 и 4:
Мы знаем, что 4 больше, чем 1,5 и еще раз убедились в этом с помощью числовой прямой.
\(4 > 1,5\)
Сравним числа 3,5 и -1:
Если положительные числа справа от нуля, а отрицательные слева, тогда любое положительное числа будет правее отрицательного, а значит будет больше.
\(3,5 > - 1\)
Сравним числа -2,5 и -3:
Конечно, 3 больше 2,5, но, когда мы смотрим на отрицательные числа, получается, что -2,5 правее -3, а значит больше.
\(- 2,5 > - 3\)
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:
Сложение рациональных чисел так же можно представить на числовой прямой. Знак «+» означает, что мы двигаемся в положительном направлении (вправо), знак «–» означает, что мы двигаемся в отрицательном направлении (влево).
Например:
Найдем сумму положительных чисел 1 + 2,5. Значит от координаты 1 пройдем 2 полных отрезка и ещё половину отрезка в положительном направлении:
Видим, что \(1 + 2,5 = 3,5\).
Сумма положительных чисел – положительное число.
Найдем сумму отрицательных чисел -1 + (-2). От координаты -1 пройдем 2 отрезка в отрицательном направлении. При сложении можно опустить знак «+» без изменения знаков слагаемых.
Получилось, что \(- 1 + ( - 2) = - 3.\)
Сумма отрицательных чисел – отрицательное число.
Найдем разность положительных чисел 4 – 1,5. Можно представить разность чисел как сумму положительного и отрицательного числа: 4 + (-1,5). В любом случае нужно от координаты 4 пройти в отрицательном направлении 1 полный отрезок и ещё половину:
Получилось, что \(4\ –1,5 = 2,5.\)
Сумма положительного и отрицательного числа – положительное число, если из большего вычитают меньшее.
Найдем сумму 2 + (-4). От координаты 2пройдем 4 отрезка в отрицательном направлении:
Получим, что \(2–4 = - 2.\)
Сумма положительного и отрицательного числа – отрицательное число, если из меньшего вычитают большее.
Найдем разность 1 – (-3). Если нужно пройти в отрицательном направлении дважды, то направление движения станет положительным, то есть 1 – (-3) = 1 + 3:
Чтобы из одного числа вычесть другое, нужно к уменьшаемому прибавить число противоположное вычитаемому.
Найдем сумму двух противоположных чисел 3 + (-3). От координаты 3 пройдем 3 отрезка в отрицательном направлении:
Видим, что \(3 + ( - 3) = 0.\)
Сумма двух противоположных чисел \(\mathbf{= 0.}\)
УМНОЖНИЕ И ДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ:
Рациональные числа умножаются и делятся не смотря на знак.
Если перемножались или делились числа с одинаковыми знаками, то в результате получается положительное число. Если перемножались числа с разными знаками, то в результате получается отрицательное число.
Например:
\(3 \bullet 4 = 12\)
\(- 6 \bullet ( - \frac{1}{2}) = 3\)
\(7:( - 2) = - 3,5\)
\(- 12:\frac{1}{3} = - 12 \bullet 3 = - 36\)