Текстовые задачи на проценты

Для быстрого и верного решения задач на проценты нужно понимание сути процента, умение считать проценты и внимательно читать условие.
С процентами нам постоянно приходится сталкиваться в повседневной жизни. «Скидка 30%», «Кредит без процентов за 5 минут», «Арендная плата выросла на 12%» - со всех сторон на нас сыплются рекламные слоганы и призывы. Но что же значит слово «проценты»? И как ими оперировать?
Проценты являются удобным инструментом. Нужны они для нахождения части от чего-то. Вообще говоря, звучит похоже на определение дроби. И действительно, проценты очень тесно связаны с дробями, по сути, основываются на них.
Что такое процент?
Процент – это всегда доля какого-то числа.
100% - все число
50% - половина
25% - четверть
Чтобы найти 1%, необходимо поделить всё число на 100.
Один процент – одна сотая доля.
Нахождение процента через деление на 100:
1. Делим изначальное число на 100 (таким образом получаем величину 1 процента от числа).
2. Умножаем на нужное нам количество процентов.
Например, чтобы найти 25% от 200, нужно:
Сначала найти, сколько составляет 1% от 200:
\(200:100 = 2\)
2.Умножить полученное значение на нужное нам количество процентов, то есть на 25:
\(2 \cdot 25 = 50\)
Нахождение процента через умножение на десятичную дробь:
Принцип действия тот же, однако 2 действия объединяем в одно – умножаем исходное число сразу на дробь.
1. Превращаем процент в дробь (отсчитываем 2 символа справа и ставим запятую), например:
\(115\% = 1,15\)
\(82\% = 0,82\)
\(7\% = 0,07\)
\(25\% = 0,25\)
2. Умножаем число на полученную дробь:
25% от \(200 = 200 \cdot 0,25 = 50\)
Нахождение процента упрощённым способом «по кубикам»
Пользуясь правилом перевода процента в десятичную дробь, а затем – правилом перевода десятичной дроби в обыкновенную, можем вывести стандартные соотношения:
\(1\% = \frac{1}{100}\)
\(\ 10\% = \frac{1}{10}\)
\(\ 20\% = \frac{1}{5}\)
\(\ 25\% = \frac{1}{4}\)
\(\ 50\% = \frac{1}{2}\)
\(\ 75\%\ = \frac{3}{4}\)
Тогда работу с дробями мы можем заменить простым умножением или делением.
Например, чтобы найти 25% от 200, можно 200 поделить на 4 и получить 50.
Итак, пользуясь методом кубиков всегда можно найти 50%, 25%, а также 1%,10% и 20%. Например:
Для вычисления 1% нужно поставить запятую после второго символа, а для нахождения 10% поставить запятую после первого символа.
Далее, чтобы получить иной процент, нужно умножить полученное значение на нужное количество процентов. Например:
Как работать с процентами в текстовых задачах?
Для работы с процентами используется пропорция, в которой в одном столбце записываются реальные значения, в другом – соответствующие проценты.
Исходя из правил работы с дробями, получаем правила работы с пропорцией.
1. Внутри одной дроби можно сокращать значения.
2. Произведение накрест лежащих значений равно.
Например, если известно, что всего на прилавке имеется 200 груш, и нужно найти, сколько груш составляет 1%.
Составляем пропорцию:
200 груш – 100 %
x груш – 1 %
Пользуемся правилом произведения накрест лежащих значений:
\(200 \cdot 1 = x \cdot 100\)
Выражаем искомую величину:
\(x = \frac{200 \cdot 1}{100} = 2\)
Получаем готовое соотношение:
200 груш – 100 %
2 груши – 1 %
Итак, 1% от всего количества составляет 2 груши.
Или другая задача: известно, что 20% от всего количества составляет 40 груш. Сколько всего груш на прилавке?
Составляем пропорцию:
x груш – 100 %
40 груш – 20 %
Пользуемся правилом произведения накрест лежащих значений:
\(x \cdot 20 = 40 \cdot 100\)
Выражаем искомую величину:
\(x = \frac{40 \cdot 100}{20} = 200\)
Получаем готовое соотношение:
200 груш – 100 %
40 груш – 20 %
Итак, 100% — это 200 груш.
Видим, что пропорция отражает зависимость величин, по-другому это можно записать в виде двух дробей:
\(\frac{200}{2} = \frac{100}{1}\) или \(\frac{200}{40} = \frac{100}{20}\)