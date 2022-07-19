Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Математика
Уравнения
Линейные уравнения
Формулы и выражения
Математическая модель (выражения, формулы, уравнения) Степени
Числа и действия с ними
НОК и НОД Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Использование свойств действий при вычислениях Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость
Стереометрия
Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Линии Симметрия Прямые и углы на плоскости Виды треугольников Элементы планиметрии
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на работу Единицы измерения Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Инструменты для вычислений и измерений Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи

Текстовые задачи на работу

В текстовых задачах на работу присутствуют такие характеристики как время и производительность – это количество работы, которую выполняют за единицу времени. Также есть такое понятие как работа – общее выполненное количество.

Эти характеристики объединятся следующей формулой:

\(A = t \bullet P\)

где \(A\) – это проделанная работа, \(t\) – время, потраченное на её выполнение, \(P\) – скорость выполнения работы.

Пример №1:

Рабочие на кондитерской фабрике производят 25 коробок конфет в день. Сколько коробок конфет будет произведено через 3 дня работы?

  • Используем формулу производительности. Если каждый день делать по 25 коробок, а таких дня у нас 3, тогда всего будет сделано:

\(\ A = t \bullet P = 3 \bullet 25 = 75\ коробок\)

Ответ: 75 коробок.

Пример №2:

За 5 дней работы рабочие на заводе произвели 35 деталей для автомобилей. Сколько деталей в день изготавливалось на заводе?

  • Для того, чтобы найти производительность, зная работу и время, нужно поделить работу на время:

\(P = \ A : t = 35 : 5 = 7\ деталей/день\)

Ответ: 7 деталей в день.

ЗАДАЧИ НА ОБЩУЮ РАБОТУ

Рассмотрим ещё 2 задачи. Они похожи друг на друга, но имеют некоторые различия.

Пример №3:

Для производства инструментов нужно сделать 600 деталей. Первый завод сделает эту работу за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы все детали, если их будут делать сразу два завода?

  1. Мы знаем работу и время производства деталей в первом заводе. Найдем их производительность:

\(P_{1} = 600:10 = 60\ деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)

  1. Также найдем производительность для второго завода:

\(P_{2} = 600 : 15 = 40\ деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)

  1. Тогда за один день два завода вместе сделают:

\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)

Это производительность является общей для заводов.

  1. С такой производительностью они сделают 600 деталей за:

\(t_{общ} = 600\ :100 = 6\ дней\)

Мы узнали, за какое время заводы сделаю 600 деталей, если каждый день будут работать вместе. Запишем ответ.

Ответ: 6 дней.

Пример №4:

Первый завод сделает 600 деталей за 10 дней, а второй завод за 15. За сколько дней будут готовы 900 деталей, если их будут делать сразу два завода?

  1. Аналогично найдем общую производительность заводов:

\(P_{1} = 600:10 = 60\ деталей\ в\ день\ делает\ первый\ завод\)

\(P_{2} = 600 : 15 = 40\ деталей\ в\ день\ делает\ второй\ завод\)

\(P_{общ} = 60\ + \ 40\ = \ 100\ деталей\ в\ день\)

  1. Но это еще не все. Нас спрашивают, за сколько дней будут готовы 900 деталей. Найдем это время:

\(t_{общ} = 900 : 100 = 9\ дней\)

Ответ: 9 дней.