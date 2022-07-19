Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Математика
Числа и действия с ними
Делимость Рациональные числа и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Использование свойств действий при вычислениях Натуральные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Стереометрия
Призмы. Основы Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы
Планиметрия
Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Линии Симметрия Прямые и углы на плоскости Виды треугольников
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Инструменты для вычислений и измерений Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу Единицы измерения Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на доли и дроби Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение
Уравнения
Линейные уравнения
Формулы и выражения
Математическая модель (выражения, формулы, уравнения) Степени

Округление дробей

Если у нас есть длинная десятичная дробь, например: 27,41835… то вряд ли у нас получится полностью её записать. Для того чтобы запись таких дробей была возможной, используют округление по математическому правилу.

Округление до разряда – замена числа этого разряда на приближенное значение с отбрасыванием последующих разрядов.

ОКРУГЛЕНИЕ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до тысячных, это значит, что тысячная доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующую цифру после неё. Если она равно 0, 1, 2, 3 или 4, то тысячная доля не изменится, то есть округлится в меньшую сторону, а следующие разряды мы отбросим:

ОКРУГЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до сотых, это значит, что сотая доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующее число после нее. Если оно равно 5, 6, 7, 8 или 9, то сотая доля увеличится на один, то есть округлится в большую сторону, а следующие разряды мы отбросим: