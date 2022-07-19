Числа и действия с ними

Округление дробей Округление дробей

Делимость Делимость

Смешанные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними

Обыкновенные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними

Использование свойств действий при вычислениях Использование свойств действий при вычислениях

Натуральные числа и действия с ними Натуральные числа и действия с ними

Десятичные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними

Рациональные числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними

НОК и НОД НОК и НОД