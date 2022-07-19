Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Математика
Уравнения
Линейные уравнения
Формулы и выражения
Математическая модель (выражения, формулы, уравнения) Степени
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Делимость Рациональные числа и действия с ними НОК и НОД Обыкновенные дроби и действия с ними Использование свойств действий при вычислениях Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними
Стереометрия
Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Линии Симметрия Прямые и углы на плоскости Виды треугольников
Реальная математика
Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Инструменты для вычислений и измерений Текстовые задачи на работу Единицы измерения Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы

Симметрия

Симметрия – это «отзеркаленное» положение чего-либо.

Симметрия бывает лучевая (через прямую) и центральная (через точку)

ЛУЧЕВАЯ СИММЕТРИЯ

Линия симметрии – это прямая, по которой что-либо отражается.

Например,

Возьмем лист бумаги и отметим на нём точку. Сложим лист бумаги по линии. Тогда наша точка «отпечатается» на противоположной стороне от нее:

Линия сгиба и будет линией симметрии. Говорят, что точка симметрична относительно данной прямой.

Мы можем отражать любые точки относительно любых прямых, например:

Чтобы каждый раз не складывать мысленно листок бумаги, можно использовать общий принцип образования лучевой симметрии.

Чтобы отразить точку относительно линии симметрии нужно:

  1. Провести перпендикуляр от точки до линии симметрии. Получится отрезок от точки до линии.

  2. Продлить этот отрезок в два раза, чтобы линия симметрии оказалась на его середине.

  3. На конце продленного отрезка будет находиться точка, симметричная данной.

Например,

Отразить фигуру относительно линии симметрии – значит отразить каждую её точку.

Пример №1:

Отразите треугольник относительно заданной линии симметрии.

  1. Чтобы отразить весь треугольник, нужно отразить каждую её точку. Отразим три вершины треугольника.

  2. Проведем от каждой точки перпендикуляр к линии симметрии.

  3. Посчитаем длины этих перпендикуляров до каждой точки:

От точки А – 1 диагональ клетки

От точки В – 2 диагонали клетки

От точки С – 3 диагонали и еще половина

  1. Продлим каждый перпендикуляр на такую же длину. Получили что от каждой точки до их «отражений» будет:

От А – 2 диагонали

От В – 4 диагонали

От С – 7 диагоналей

  1. Соединим получившиеся точки на другой стороне от линии симметрии и получим треугольник симметричный данному.

\(\Delta АВС\ симметричен\ \Delta A_{1}B_{1}C_{1}\) по линии симметрии

СИММЕТРИЯ ФИГУР

Симметричная фигура – это фигура, которую можно сложить так, чтобы её вершины совпали.

Линию симметрии внутри фигуры называют осью симметрии.

Например:

Данные фигуры симметричный относительно своих осей симметрии:

А вот эти фигуры несимметричные. У них не осей симметрии такие фигуры называют ассиметричными:

При этом у одной фигуры может быть несколько осей симметрии. Например, у квадрата их четыре:

А вот у окружности есть бесконечное количество осей симметрии, т.к. любая прямая, проведенная через центр окружности, является осью её симметрии:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ

Центральная симметрия – это симметрия относительно точки.

Такая симметрия выстраивается аналогично лучевой симметрии, только теперь нужно проводить отрезок от точки к точке (без перпендикуляров) и продолжать этот отрезок на такую же длину. Например:

Точка В симметрична точке А относительно точки О.

Если все центральные симметрии фигуры пересекаются в одной точке, то такая точка называется центром фигуры.

Фигура, которая имеет центр, при повороте на 180⁰ совпадает сама с собой.

Например, любой овал или окружность имеют центр:

Прямоугольник и квадрат тоже имеют свои центры: