Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Математика
Стереометрия
Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники Линии Симметрия Прямые и углы на плоскости Виды треугольников
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Инструменты для вычислений и измерений Текстовые задачи на движение Единицы измерения Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на работу
Уравнения
Линейные уравнения
Формулы и выражения
Математическая модель (выражения, формулы, уравнения) Степени
Числа и действия с ними
Делимость Смешанные дроби и действия с ними Использование свойств действий при вычислениях Округление дробей Рациональные числа и действия с ними НОК и НОД Обыкновенные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними

Линейные уравнения

Линейным называется уравнение, содержащее переменную в первой степени.

С помощью преобразований его можно привести к виду \(\text{ax} = b\), где \(a \neq 0,\ b\) ‒ некоторые числа.

Для решения достаточно поделить обе части равенства на a: \(x = \frac{b}{a}\)

Пример №1:

\(3\left( x - 5 \right) - 5 = - x\)

1. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\). Для этого раскроем скобки и соберем слагаемые, содержащие переменные, с одной стороны равенства, а не содержащие – с другой:

\(3x - 15 - 5 = - x\ \)

\(3x - 20 = - x\ \)

\(4x - 20 = 0\ \)

\(4x = 20\)

2. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 5\)

Ответ: 5

Уравнение будет линейным, даже если в нем присутствуют дроби. Главное, чтобы переменной не было в знаменателе.

Пример №2:

\(\frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2}\)

1. Умножим обе части равенства на общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, чтобы избавиться от дробей:

\(\left. \ \frac{x}{3} - 1 = \frac{5}{2} \right| \cdot 6\)

\(2x - 6 = 15\)

2. Приведем выражение к виду \(\text{ax} = b\):

\(2x = 21\)

3. Разделим обе части равенства на коэффициент при x:

\(x = 10,5\)

Ответ: 10,5

КОРНИ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

Корень линейного уравнения – это значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство.

Количество корней уравнения зависит от коэффициентов a и b следующим образом:

1. При \(\mathbf{a}\mathbf{\neq 0}\):

\(ax\ = \ b\)

\(x\ = \ \frac{b}{a}\)

Один корень уравнения

Например:

\(5x\ = \ 10\)

\(x\ = \ \frac{10}{5}\)

\(x\ = \ 2\)

2. При \(\mathbf{a = 0,\ b \neq 0}\):

\(0x\ = \ b\)

\(x \neq \frac{b}{0}\)

Корней нет

3. При \(\mathbf{a = 0,\ }\mathbf{b}\mathbf{=}\mathbf{0}\):

\(0x = 0\)

Такое равенство соблюдается, когда \(x\) – любое число.