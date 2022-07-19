Диаграммы, графики и таблицы

Например, рассмотрим такую ситуацию. Ученик неделю наблюдал за погодой. Всего он зафиксировал три вида погоды – облачно, ясно и дождь. Он выяснил следующее:

- в понедельник был дождь

- во вторник было облачно

- в среду было ясно

- в четверг было ясно

- в пятницу было облачно

- в субботу было ясно

- в воскресенье был дождь

Таким списком неудобно представлять информацию. Есть более наглядные методы её визуализации. Рассмотрим их.

ДИАГРАМЫ:

Диаграмма – это вид рисунка, содержащий структурированную информацию, в котором сравниваются различные позиции.

Диаграмма используется, когда нам нужно показать, например, количество дождливых, ясных и облачных дней по сравнению друг с другом.

1. Столбчатая диаграмма:

Тогда диаграмма нашего ученика будет выглядеть следующим образом:

Глядя на диаграмму, мы сразу можем проанализировать данные, собранные учеником.

1. По вертикальной оси отмечено количество дней, а на горизонтальной оси подписана зафиксированная погода. Сравнивая количество дней с высотой столбца, мы можем говорить о том, сколько было дней с конкретной погодой и было ли их больше или меньше, чем дней, когда погода на улице была другой.

2. Мы видим, что больше всего было ясных дней, и что дождливых и облачных дней между собой было поровну. Так же мы можем точно сказать, что за неделю ясных дней было 3, а дождливых и облачных – 2.

2. Круговая диаграмма:

Диаграммы могут иметь и другой вид, но отображать те же данные. Например, существуют круговые и кольцевые диаграммы.

По ним также видно количество дней с разной погодой относительно друг друга. Чем больше заполнена окружность или кольцо определенным типом погоды, тем больше дней по сравнению с другими погодами она наблюдалась.

Обычно данные диаграммы измеряются в процентах. В сумме все цвета на диаграмме равны 100%, а площадь круга или кольца, которую занимает каждый цвет, рассчитывается исходя их процента, который ей соответствует.

Если мы хотим обозначит, например, 50% в диаграмме, то цвет, соответствующий этому событию, займет половину диаграммы. 10% - одну десятую и так далее.

Если мы заменим фактическое количество дней с конкретной погодой на проценты, получим такую диаграмму:

Такие проценты мы получили, поделив количество дней с данной погодой на количество всех дней. Облачная погода и дождь наблюдались в двух из семи днях:

\(\frac{2}{7} \approx 30\%\)

А ясная погода в трёх из семи днях:

\(\frac{3}{7} \approx 40\%\)

В соответствии с цветами для каждой погоды серый и синий цвет займут по 30% площади круга, а оранжевый цвет займет 40%.

В сумме все цвета диаграммы дают 100%.

Теперь по диаграмме мы можем сказать, что 30% дней наблюдалась облачная погода, 30% - дождь и 40% - ясная погода.

ТАБЛИЦЫ:

Возьмем ту же информацию о погоде за неделю. Например, нам нужно не сравнивать количество ясных и облачных дней, а сопоставлять нечисловые данные. В таком случае будет удобнее использовать таблицу:

Таблица – это сетка из строк и столбцов, которые образовывают ячейки.

Нашему ученику нужно указать, в какой день какая погода наблюдалась. В таком случае мы не сможем сделать диаграмму, потому что ни один из дней недели не может быть выше остальных. Составим таблицу, в строчках которых будут обозначены дни недели, а в столбцах – погода:

Ясно Облачно Дождь Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

На пересечении конкретных строк и столбцов указываются общие данные. Будем постепенно заполнять таблицу. Если в конкретный день недели наблюдалась указанная погода, отметим в ячейке «да», если нет, отметим «нет».

Первая ячейка – понедельник-ясно. Это неверно, такой погоды не было в понедельник. Аналогично с понедельник-облачно. А вот дождь в понедельник действительно был. Отметим это в таблице:

Ясно Облачно Дождь Понедельник нет нет да Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Аналогично проанализируем остальные дни недели и отметим их:

Ясно Облачно Дождь Понедельник нет нет да Вторник нет да нет Среда да нет нет Четверг да нет нет Пятница нет да нет Суббота да нет нет Воскресенье нет нет да

Такая таблица имеет довольно простой принцип заполнения. Можно, например, вместо «да» и «нет» ставить галочки и крестики. Но чаще всего таблицы служат для большего объёма информации.

Рассмотрим пример: Представим, что этот же ученик заполнял не просто погоду, а конкретную температуру 4 недели. А весь результат он занес в следующую таблицу:





Как же читать такую таблицу? Посмотрим на обозначение строк и столбцов. Снова строки названы днями недели, а вот столбцы обозначают с какое по какое число идет конкретная неделя. Если мы хотим узнать температуру в четверг, при этом, чтобы это был четверг в 15 – 21 числах месяца, то найдем на таблице их пересечение:





Видим, что в интересующий нас день температура равнялась 29⁰С. Таким образом мы очень ёмко и понятно записали данные о погоде почти за целый месяц!

ГРАФИКИ:

Еще одним способом визуализации является график.

График – это схема, на которой отмечены горизонтальная и вертикальная ось, обозначающие конкретные характеристики.

Пересечение этих характеристик похоже на пересечение столбцов и строк таблицы, но график имеет совершенно другой вид, при этом таблице и аналогичном графике может отображаться та же самая информация. Составим по этой таблице график.

1. Отметим на вертикальной оси графика температуру по возрастанию.



2. На другой оси отметим по порядку дни месяца.3. В соответствии с температурой конкретного дня поставим на графики току, и все точки для различных дней соединим.

Получим линию, описывающую поведение температуры за заданный промежуток времени:

Таким образом мы можем анализировать, когда была самая высокая, а когда самая низкая температура, можем смотреть, когда температура возрастала, а когда убывала.

Например, самой высокой температура была 26 числа и равнялась она 32⁰С. А самая низкая температура наблюдалась 3 числа и равнялась 19⁰С.

А вот в промежутке с 7 по 10 число, самая высокая температура была 8-ого числа и равнялась 30⁰С.

График позволяет нам не просто сравнивать температуру на всем промежутке времени, но анализировать выбранное нами время отдельно.