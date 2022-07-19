Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Математика
Числа и действия с ними
Использование свойств действий при вычислениях Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Рациональные числа и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Целые числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Стереометрия
Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Линии Симметрия Прямые и углы на плоскости Виды треугольников Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Многоугольники
Реальная математика
Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Инструменты для вычислений и измерений Диаграммы, графики и таблицы
Уравнения
Линейные уравнения
Формулы и выражения
Математическая модель (выражения, формулы, уравнения) Степени

Текстовые задачи на доли и дроби

Представим, что мы заказали пирог, разрезанный на одинаковые куски.

Тогда весь пирог может быть обозначен такой дробью:\(\ \frac{8}{8}\)

Число внизу, показывает, на сколько частей поделили целое, и называется «знаменатель». Число сверху, показывает, сколько таких частей возьмут, и называется «числитель». Так как мы пока не брали ни одного кусочка, то числитель и знаменатель обозначены одинаковыми числами.

Если же мы возьмем один кусочек, то мы возьмем 1 из 8 кусочков, то есть \(\frac{1}{8}\)

Числа, у которых в числителе стоит единица, называют: доли.

\(\frac{1}{8}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{6}\) – это доли.

Если же мы возьмем 4 куска пиццы из 8, то дробь будет выглядеть так \(\frac{4}{8}\) .

Дроби используются, когда нужно показать часть относительного некоторого целого. Дроби можно сокращать = делить

расширять = умножать

Например,\(\ \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

Пример:

  1. От деревянной доски длиной 10 м отрезали 4 м. Какую часть доски отрезали?

Решение:

Итак, нам нужно найти часть, на которую поделили целое.

Отрезали 4 м – то есть отрезали часть (записываем в числитель),

Длина всей доски 10 м – целое (записываем в знаменатель).

\(\frac{длина\ отрезанной\ части}{длина\ всей\ доски} = \frac{4}{10} = 0,4\)

  1. В вазе 45 цветов, из них 7 ромашек, остальные тюльпаны. Какую часть составляют тюльпаны от всех цветов?

Решение:

Найдем ту часть, про которую спрашивают в задаче:

45 – 7 = 38 – тюльпаны

38 – часть тюльпанов (записываем в числитель)

45 – целое, т.е. все цветы (записываем в знаменатель)

\(\frac{тюльпаны}{все\ цветы} = \frac{38}{45}\)

Нахождение целого по части и части по его целому

Чтобы найти часть по целому, нужно число, соответствующее целому, умножить на данную в условии дробь.

Чтобы найти целое по части, нужно число, соответствующее части, разделить на данную в условии дробь.

Пример:

Имеется атласная лента длиной 20 см. Сколько составляет \(\frac{3}{4}\) этой длины?

Решение:

В задаче нужно найти часть

20 см – вся длина, то есть целое. И дана дробь \(\frac{3}{4}\), которая показывает сколько занимает отрезок, длину которого нам нужно найти.

Для того, чтобы найти длину части необходимо целое умножить на данную дробь.

\(20 \cdot \frac{3}{4} = 15\)

15 см составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины.

Пример:

От атласной ленты отрезали 15 см, что составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины атласной ленты. Какой длины была лента первоначально?

Решение:

В задаче нужно найти целое.

15 см – это та часть, которую отрезали. Значит, 15 нужно разделить на дробь:

\(15:\frac{3}{4} = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20\)

20 см – длина всей ленты.