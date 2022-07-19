Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Математика
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Использование свойств действий при вычислениях Рациональные числа и действия с ними НОК и НОД Обыкновенные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость
Стереометрия
Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Многоугольники Линии Симметрия Прямые и углы на плоскости Виды треугольников Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби Инструменты для вычислений и измерений Диаграммы, графики и таблицы
Уравнения
Линейные уравнения
Формулы и выражения
Математическая модель (выражения, формулы, уравнения) Степени

Линии

Мы можем рисовать абсолютно любые линии на плоскости. Они могут быть прямыми или зигзагообразными, плавными и круглыми. В математике в основном используют прямые и замкнутые линии.

Если линия не изгибается и не поворачивается, то она называется прямой.

Прямая – это бесконечная линия, которая состоит из бесконечного количества точек.

Достаточно двух точек, чтобы провести прямую. Через две точки может проходить только одна прямая:

Если две прямые пересекаются, то они имеют одну общую точку:

Если поставить точку и провести от нее в одну сторону линию, то такая линия называется лучом. У луча нет длины, потому что продлевать его можно бесконечно долго. Точка, из которой выходит луч, называется началом луча.

ОТРЕЗОК:

Возьмем две точки А и В. Проведем между ними линию.

Такая линия называется отрезком. Прямую как бы «отрезали» двумя точками. Обозначается он как АВ.

Между двумя точками можно провести только один отрезок. Расстояние между этими точками будет являться длиной отрезка.

Если отрезки АВ и CD имеют одинаковые длины, их равенство записывают как \(\text{AB} = \text{CD}\).

Несколько прямых отрезков могут образовывать непрямую линию, если конец одного отрезка является началом другого. Например:

Такая линия называется незамкнутой.

Чтобы найти длину ломаной линии, нужно найти длины всех отрезков, из которых она состоит, и сложить их.

ФИГУРЫ:

Если концом всей линии является начало первого отрезка, то такая линия – замкнутая. Замкнутые линии образуют фигуры.

Например, замкнутая линия из трех отрезков – это треугольник.

Отрезки АВ, ВС и СА – стороны треугольника АВС, а точки А, В и С – его вершины.

Замкнутая линия из четырёх отрезков – четырехугольник, из пяти – пятиугольник и так далее:

- Стороны четырёхугольника DEFG – отрезки DE, EF, FG, GD. Его вершины – D, E, F, G.

- Стороны пятиугольника HIJKL – отрезки HI, IJ, JK, KL, LH. Его вершины – H, I, J, K, L.

Такие фигуры, как треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т.д. называются многоугольниками.

Существуют фигуры, которые являются замкнутыми линиями, но при этом они не образуют углов. Такие фигуры могут быть овалами, эллипсами или окружностями. Нельзя сказать, что они состоят из отрезков:

Если все точки на линии находится на одинаковом расстоянии от центра этой фигуры, то такая фигура – окружность. Говорят, что у окружности все точки равноудалены от её центра O на расстояние r – радиус окружности. \(ОА = ОВ = r\):

Линии, на которые точки A и В делят окружность, называются дугами.

Если точки А, О и В лежат на одной прямой, то отрезок АВ – диаметр (d).

Диаметр равен: \(d = АО + ОВ\). \(АО = ОВ = r\), значит \(d = r + r = 2r\)