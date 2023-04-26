Профориентационные программы
Пройдите профтест и разберите результаты с экспертом, общайтесь с профессионалами в своей сфере и выполняйте реальные задачи
Результаты профориентации с MAXIMUM Education
Подросток примеряет на себя будущую профессию, не рискуя ошибиться
Осознанно подходит к выбору предметов для подготовки к экзаменам
Понимает, в какой вуз поступать и какое направление выбрать
Имеет внутреннее спокойствие за будущее и добивается поставленных целей
Профориентация
7-11 класс
Онлайн
Индивидуально
Система выбор
Попробуйте себя в любой профессии
- 💻 2 групповых вебинара и более 20 заданий
- 🤩 8 личных встреч с психологом-профориентологом
- 👱♀️ 4 консультации для родителей
- 🥷 Тест-драйв профессии и интервью с ее представителями
- 🎯 Персональная карта вузов и колледжей
- 👨👩👧👦 Семейная консультация по результатам курса
Онлайн
1 на 1
40 минут
Профориентация для 5-11 классов
40-минутная живая встреча с экспертом, на которой вы:
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных критериях подбора колледжа или вуза
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по решению заданий ЕГЭ
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