Русская культура в XVIII в.

Характерные особенности культуры XVIII века:

Ускорение темпов развития культуры, что было связано с развитием экономики страны.

Расцвет светского направления в искусстве.

Формирование научного знания.

Тесные связи русской и зарубежной культур.

Становление рационалистического мировоззрения.

Особенности культуры XVIII в. во многом определяются философией эпохи Просвещения с ее идеей главенства знания и разума, вниманием к человеческой личности.

Периодизация истории русской культуры XVIIII века:

Конец XVII — первая четверть XVIII в. — становление светского направления в культуре и искусстве;

Середина — вторая половина XVIII в. —расцвет сословной, преимущественно светской, культуры дворянства и существование крестьянской культуры, продолжавшей носить традиционный характер.

В русском искусстве первой половины — середины XVIII в. господствовал стиль барокко, во второй половине — классицизм. В конце XVIII в. культ разума (классицизм) сменился культом чувств (сентиментализм).

Образование и наука

Светский характер образования, практическая направленность обучения коренным образом отличали школу петровских времен от прежних школ, находившихся всецело в руках духовенства.

1701 г. — в Москве была основана Школа математических и навигацких наук. Из старших классов этой школы, переведенных в Петербург, в 1715 г., была создана Морская академия. Вслед за Школой математических и навигацких наук были открыты Артиллерийская, Инженерная, Медицинская школы, Школа канцелярских служителей, позднее — горные школы.

Обучение детей дворян грамоте стало обязательным. Петр запретил даже жениться дворянам, не выдержавшим обязательный экзамен.

1708 г. — введение гражданского печатного шрифта взамен трудночитаемого церковнославянского и переход к арабским цифрам.

Образец гражданского шрифта XVIII века

По указу 1714 г. в губерниях были открыты цифирные школы, куда принимали детей непривилегированных сословий (за исключением крепостных крестьян).

Со второй четверти XVIII в. правительство перешло к созданию замкнутых сословных учебных заведений, призванных обеспечить подготовку квалифицированных служащих. В 1731 г. открылся Шляхетский (дворянский) корпус, который в дальнейшем разделился на Сухопутный, Морской, Артиллерийский, Инженерный. Подготовка к гражданской службе при императорском дворе велась в Пажеском корпусе.

В 1764 году в Петербурге открылись Смольный институт благородных девиц (1764), а также благородные пансионы для воспитания юных дворянок.

Выдающимся событием в жизни страны было создание в 1755 г. первого в России Московского университета по инициативе М. В. Ломоносова при деятельной поддержке фаворита императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалова, ставшего его первым куратором. По инициативе самого И. И. Шувалова в 1757 г. была создана Академия художеств, до переезда в Петербург в 1764 г. состоявшая при Московском университете.

Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки стало учреждение в Петербурге в 1725 г. Академии наук.

В первой четверти XVIII в. были начаты изучение природных ископаемых страны и её систематическое картографирование. Были открыты рудные залежи на Урале, давшие необходимый в период Северной войны металл. Велись работы по разведке Донецкого каменноугольного района и бакинской нефти. Обследовались внутренние районы Сибири, побережья Каспийского и Аральского морей, Ледовитого океана, Средняя Азия. Эти работы подготовили издание географом И. К. Кирилловым «Атласа Российского» в середине XVIII в.

Экспедиции В. Беринга достигли пролива между Азией и Америкой, названного его именем.

С. П. Крашенинников составил первое «Описание земли Камчатки».

Имена С. Челюскина, двоюродных братьев Д. и X. Лаптевых остались на картах свидетельствами их открытий.

В 1760-1770-х гг. были организованы экспедиции П. С. Палласа, С. Г. Гмелина, И. И. Лепехина и др. по изучению природы и культуры народов России, оставившие после себя подробные описания регионов Поволжья, Урала, Сибири. Эти экспедиции проводились под эгидой Академии наук.

В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов положили начало российской исторической науке. Во второй половине века свои труды создали историки М. М. Щербатов и И. Н. Болтин.

Ряд оригинальных станков и механизмов сконструировал механик А. К. Нартов, работавший в петровское время. Во второй половине века изобретатель-самоучка И. И. Ползунов на 20 лет раньше Д. Уатта спроектировал паровую машину. Еще одним значимым изобретателем был И. П. Кулибин, чей проект одноарочного 300-метрового моста через Неву до сих пор остается городской достопримечательностью.

В петровские времена открылся первый естественно-исторический музей — Кунсткамера (1714). В конце XVIII в. Екатерина II, не жалевшая средств на покупку частных коллекций произведений искусства в Европе, положила начало одному из крупнейших музеев мира — Эрмитажу.

Г. И. Маттарнови, С. И. Чевакинский. Здание Кунсткамеры

На первых порах в Академию наук приглашались иностранные специалисты, за отсутствием в России университетского образования как такового. В России работали выдающиеся ученые того времени: математик Л. Эйлер, основатель гидродинамики Д. Бернулли, естествоиспытатель К. Вольф, историк А. Шлёцер.

Выходец из государственных крестьян Архангельской губернии Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) своими энциклопедическими познаниями и исследованиями поднял русскую науку на новую ступень.

Проблемы преодоления отсталости страны, согласно курсу, заданному Петром I, были центральными в общественно-политической мысли России первой четверти XVIII в. В своих сочинениях «Правда воли монаршей» и «Духовный регламент» Ф. Прокопович проводил мысль о том, что «русский народ таков есть от природы своей, что только самодержавным владетельством храним быть может». Фактически этот сподвижник императора обосновывал, что самодержавная власть является единственно возможной формой правления для России. Оригинальным мыслителем того времени был И. Т. Посошков, которого иногда называют первым русским экономистом. В книге «О скудости и богатстве» он выступал как горячий поборник идей меркантилизма, развития русской промышленности и торговли.

В середине — второй половине XVIII в. в центре внимания общественной мысли оказался крестьянский вопрос. Критика отдельных сторон крепостничества прозвучала в выступлениях некоторых депутатов Уложенной комиссии, в журнальной полемике Н. И. Новикова с Екатериной II (издания «Трутень» и «Всякая всячина» соответственно). Эта дискуссия подготовила появление А. Н. Радищева, который открыто высказался против самодержавия и крепостного права. Мысли Радищева были воплощены в виде произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», а за свою смелость автор был отправлен в ссылку.

Литература и театр

Русскую литературу XVIII в. своими произведениями обогатили многие писатели, поэты и публицисты, в первую очередь А. Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, М. М. Херасков, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин.

Среди поэтических произведений эпохи классицизма первое по значимости место занимают оды, в которых прославлялись заслуги монарха, например, Ода Екатерине II авторства Г. Р. Державина.

Основным видом литературы XVIII века являлась драма. Развивалось и театральное искусство — новое явление для российской культуры XVIII века.

Первый профессиональный театр возник в 1750 г. по инициативе купца Ф. Г. Волкова в Ярославле. Спустя два года он переехал в Петербург, а в 1756 г. указом Елизаветы Петровны был преобразован в Российский театр (ныне Академический театр драмы им. А. С. Пушкина).

Также в XVIII в. было положено начало русскому балету: в 1738 г. в Петербурге открылась первая балетная школа. В этом же столетии были написаны и поставлены первые русские оперные спектакли: опера «Анюта», композитором которой считают В. А. Пашкевича, «Мельник-колдун, обманщик и сват» М. М. Соколовского, «Ямщики на поставе» Е. И. Фомина; создавал свои произведения композитор Д. С. Бортнянский.

Архитектура и изобразительное искусство в XVIII в.

В области урбанистики совершился переход к регулярной планировке, характерными чертами которой являются геометрическая правильность, симметрия, установление единых правил и приемов при застройке улиц, определенное соотношение размеров и высоты зданий. Все эти соображения нашли воплощение в строительстве новой столицы Российской империи — Санкт-Петербурга. Оно совершалось под руководством группы выдающихся архитекторов раннего барокко (Ж. Леблон, Д. Трезини).

Приглашенный итальянский архитектор Д. Трезини возвел летний дворец Петра I, собор Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий.

Д. Трезини. Летний дворец Петра I

Д. Трезини. Собор Петропавловской крепости

Д. Трезини. Здание 12 коллегий

Монументальное строительство продолжалось и в Москве, хотя и с меньшим размахом. В первой половине XVIII в. была сооружена Меншикова башня. Ее строительство связывают с именем архитектора Ивана Зарудного. В этой постройке сочетаются элементы традиционной средневековой архитектуры и западноевропейских тенденций — здание напоминает башню-монумент, увенчанную крестами.

И. Зарудный. Меншикова башня

Продолжалось развитие деревянного зодчества на русском Севере. В начале XVIII в. наивысшим архитектурным достижением стало возведение Кижского ансамбля на одном из островов Онежского озера с 22-главой Преображенской церковью.

Преображенская церковь на острове Кижи

Господствующим архитектурным стилем в первой половине XVIII в. было барокко. Для него характерна монументальность построек, сочетавшаяся с пышностью, великолепием, эмоциональной приподнятостью. Это достигалось за счет изогнутых линий фасадов и общего плана зданий, обилия колонн, лепнины и скульптур, что создавало светотеневые эффекты.

Крупнейшим мастером барокко в России был Б.Ф. Растрелли. Им были возведены Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, дворцовые комплексы в Царском Селе и Петергофе и др.

Б. Ф. Растрелли. Зимний дворец

Б. Ф. Растрелли. Смольный собор

Б. Ф. Растрелли. Екатерининский дворец в Царском селе

Б. Ф. Растрелли. Большой Петергофский дворец

Во второй половине XVIII в. на смену барокко пришел строгий и величественный классицизм. Для классицизма характерны четкость форм, простота и в то же время монументальность, утверждавшие мощь и силу государства. В его основе лежит обращение к законам архитектуры классической Греции. Классицизм предусматривал строгую симметричность планировки, выделение главных частей здания, строгость горизонтальных и вертикальных линий.

Во второй половине XVIII в. архитектор И. Е. Старов построил здание Таврического дворца, Троицкий собор Александро-Невской лавры, А. Ф. Кокоринов и Ж. Б. Валлен-Деламот — Академию художеств и Гостиный двор, А. Ринальди — Мраморный дворец, Д. Кваренги — Академию наук и другие здания.

И. Е. Старов. Таврический дворец

И. Е. Старов. Троицкий собор Александро-Невской лавры

А. Ф. Кокоринов и Ж. Б. Валлен-Деламот. Здание Академии художеств

Ж. Б. Валлен-Деламот. Гостиный двор

А. Ринальди. Мраморный дворец

Д. Кваренги. Здание Академии наук

Выдающимися архитектурными постройками в екатерининское правление обогатилась и Москва. Во второй половине XVIII века среди выдающихся деятелей культуры начинают встречаться и русские имена, что связано с общим развитием образования и науки в Российской империи. Талантливый архитектор В. И. Баженов возвел дом Пашкова. Ученик и друг В. И. Баженова М. Ф. Казаков создал большое количество общественных зданий и особняков, таких как здание Сената в Кремле, Колонный зал Благородного дворянского собрания, старое здание Московского университета, а также псевдоготические узоры Петровского дворца и др.

В. И. Баженов. Дом Пашкова

М. Ф. Казаков. Здание Сената

В первой половине XVIII в. общий процесс обмирщения и потребности государственной жизни дали толчок развитию скульптуры. Так же, как и в других видах искусства, в скульптуре первой половины XVIII в. господствовал барокко, во второй половине — классицизм. Из мастеров барокко крупнейшим был Б. К. Растрелли — отец знаменитого архитектора. К числу его работ относятся бюсты Петра I и А. Д. Меншикова, портретная статуя в рост императрицы Анны Иоанновны с арапчонком.

Б. К. Растрелли. Бюст Петра I

Б. К. Растрелли. Портретная статуя Анны Иоанновны с арапченком

Во второй половине XVIII в. серией скульптурных портретов прославился Ф. И. Шубин. Им созданы портреты М. В. Ломоносова, А. М. Голицына, Г. А. Потемкина, П. А. Румянцева, 3. П. Чернышева, императора Павла I.

Ф. И. Шубин. Портрет М.В. Ломоносова

Памятником А. В. Суворову, который изображен в образе древнеримского бога войны Марса (на Марсовом поле в Петербурге), прославил себя М. И. Козловский. Ему же принадлежит главная статуя Петергофского каскада фонтанов — «Самсон», символизирующая победу России в Северной войне.

М. И. Козловский. Памятник А.В. Суворову

М. И. Козловский. Самсон

Одним из символов Петербурга стал Медный всадник — памятник основателю города, императору Петру I. Его создал выдающийся французский скульптор Э. М. Фальконе по заказу Екатерины II.

Э. М. Фальконе. Медный всадник

В первой половине XVIII в. ведущим жанром был портрет. Среди мастеров наиболее выдающимися были художники А. Т. Матвеев и И. Н. Никитин.

Чуть старомодно, напоминая парсуну, выглядят портреты А. М. Измайловой, Петра III, созданные художником А.П. Антроповым.

А. П. Антропов. Парадный портрет Петра III

Близок к А. П. Антропову по живописной манере был И. П. Аргунов (портреты «Неизвестная крестьянка», «Калмычка Аннушка» и др.).

И. П. Аргунов. Неизвестная крестьянка

Ф. С. Рокотову, благодаря его филигранной технике, лучше других удавалось передать внутренний мир изображаемых.

Ф. С. Рокотов. Портрет неизвестной в розовом платье

Крупнейшим портретистом второй половины XVIII в. был Д. Г. Левицкий, написавший портрет Екатерины II-законодательницы.

Д. Г. Левицкий. Портрет П. А. Демидова

В образах, созданных В. Л. Боровиковским, сильнее выявлены внутренние стороны человеческой натуры. Художник находился под влиянием сентиментализма (портреты М. И. Лопухиной, А. Б. Куракина и др.), направления, приобретавшего все большую популярность в последней четверти XVIII в.

В. Л. Боровиковский. Портрет М.И. Лопухиной

Наряду с портретной живописью распространение в XVIII в. получили графика и гравюра (А. Ф. Зубов), пейзаж (С. Ф. Щедрин) и особенно картины на исторические и мифологические сюжеты (А. П. Лосенко).



В избытке создавались изобразительные произведения народной культуры —

Лубок XVIII века. Мыши кота погребают

Одним из важнейших результатов развития русской культуры в XVIII в. был процесс формирования русской нации. Победа светского направления в искусстве, установление широких связей с иностранными культурами, успехи отечественной науки подготовили подъем русской культуры в XIX в.