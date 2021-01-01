Политика использования файлов cookie

Версия от «23» апреля 2020 г.

На сайтах maximumtest.ru, maximumeducation.com (далее – «Сайты») используются cookie-файлы. Это стандартная практика, используемая большинством веб-сайтов для различных целей.

К cookie-файлам относят небольшие текстовые файлы, передаваемые в Ваш браузер веб-сайтами, которые вы посетили.

ООО «Юмакс» как владелец и администратор Сайтов и оператор персональных данных (далее – «Maximum», «мы», «нам») использует cookies для того, чтобы:

Персонализировать контент, размещенный на Сайтах; Сделать использование Сайтов более удобным и доступным; Анализировать данные и интересы Пользователей на Сайтах; Подсчитывать количество посещений страниц Сайтов и другие маркетинговые параметры, необходимые для улучшения качества наших услуг и Сайтов.

Вы вправе контролировать cookie-файлы и их использование различными веб-сайтами (включая Сайты Maximum) через Ваш браузер.

Обращаем Ваше внимание, что блокировка, удаление и другие ограничительные действия в отношении файлов cookie могут существенно отразиться на возможности использования Сайтов вообще или их использования в предоставленном объеме –часть компонентов Сайтов может стать недоступной для Вас.

Большинство браузеров позволяют просматривать, удалять и блокировать cookie-файлы с веб-сайтов.

Важно! В случае удаления cookie-файлов происходит сброс всех настроек, перед совершением этих действий ознакомьтесь с инструкциями Вашего браузера.

Виды cookies, используемые Maximum на Сайтах:

Обязательные для функционирования Сайтов (технические): такие cookies обеспечивают работу Сайтов, применяются в ответ на производимые Вами действия (установка настроек, заполнение форм), выявляют ошибки при работе Сайтов, используются для тестирования новых функций Сайтов. Блокировка технических cookies повлечет за собой отмену функционирования некоторых компонентов Сайтов. Функциональные cookies (аналитические): такие cookies помогают нам отслеживать и исследовать источники трафика, вести подсчет статистики посещений Сайтов, исследовать действия пользователей Сайтов и повышать эффективность Сайтов. Информация, собираемая этими cookie-файлами, является анонимной и обобщенной. Сбор аналитических данных может осуществляться нами через партнеров – Google Analytics, Amplitude, Yandex Metrika. Сбор информации нашими партнерами осуществляется на основании политик конфиденциальности и использования файлов cookie каждого партнера. Дополнительные cookies (рекламные): с использованием таких файлов мы можем персонализировать наши предложения, которые Вы видите на Сайтах, а также можем использовать статистику и проводить исследования потребительской заинтересованности.

Хранение файлов cookie в любом случае не должно превышать срок, необходимый для достижения целей обработки персональных данных.

Maximum запрашивает у Вас согласие на использование cookie-файлов при Вашем посещении Сайтов.

В случае если Вы не хотите, чтобы Maximum обрабатывал cookies, Вам необходимо изменить настройки используемых браузеров на Ваших устройствах. Еще раз обращаем Ваше внимание, что это может повлиять на возможность использования Сайтов вообще или конкретных компонентов Сайтов.