Второй день Марафона профориентации

Рады видеть тебя снова!

Все мы очень разные, у нас разные увлечения, способности, склонности, нас интересуют разные темы, мы по-разному расставляем приоритеты и разного хотим добиться в жизни.

И именно от того, какие мы, необходимо отталкиваться в выборе профессии. Но от чего именно отталкиваться? И как понять, что важно, а что не важно для будущей̆ профессии?

Мы не можем рассказать тебе, кто ты и что тебе нравится, ни один тест не может этого сделать достаточно достоверно. Тебе придется самостоятельно задавать себе вопросы и добросовестно на них отвечать. Мы же подготовили череду этих вопросов, которые в итоге приведут тебя к принятию осознанного решения

Теперь давай по порядку: Что мешает выбрать профессию? и Как определиться со своим будущим?

3 главных совета в этом видео

В интернете можно найти много полезного и интересного, но для этого нужно потратить мно-о-о-ого времени. Поэтому мы подготовили небольшой сюрприз, чтобы все, что нужно для выбора профессии было у тебя под рукой🎁

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