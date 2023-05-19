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Найдено 3 предложения
25 учеников
59 занятий
9 месяцев
Занятия в классе и онлайн
- Занятия в формате, объединяющем живые уроки в классах и в онлайне с персональным планом подготовки и связью с преподавателем 24/7
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 Занятия 2 раза в неделю по 2ч и 1ч 30 мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
20 учеников
66 занятий
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе
- Уроки в мини-группах с персональным планом подготовки, личными беседами и связью с преподавателем 24/7
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
90 учеников
62 занятия
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе
- Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
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