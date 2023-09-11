Выберите вуз мечты, чтобы
Учиться, где нравится
Поймёте, в каких вузах теория подкрепляется практикой, есть ли общежития и отсрочка от армии
Знать все требования
Лучше подготовитесь к экзаменам и нужным предметам и научитесь легко решать вступительные задания
Не тратить деньги
Повысите шанс поступления на бюджет и сэкономите примерно 1,2 миллиона рублей за 4 года обучения
Не страдать
В отличие от 70% сверстников сделаете правильный выбор профессии и вуза — получите от учёбы одно удовольствие
Стать мастером
Погрузитесь в профессию ещё до поступления и станете конкурентоспособным специалистом с высокой зарплатой
Что будет на консультации
Рабочая профориентация
Выбор вуза мечты
Помощь с экзаменом
Требования для поступления
Вам поможет эксперт, который:
- Знает, как раскрыть ваш потенциал и не ошибиться с выбором профессии
- В курсе, чем отличаются ведущие вузы страны: какие у них плюсы и недостатки
- Подготовит персональный план подготовки к экзаменам, чтобы вы сдали на высокие баллы
- Поделится советами по поступлению, которые подойдут именно вам
Что будет после регистрации?
- Выберете удобное время для встречи с экспертом
- Получите дополнительные материалы по почте или СМС
- В день консультации отправим напоминание и ссылку-подключение