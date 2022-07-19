Равномерное и равноускоренное движение

Механическое движение — это процесс изменения положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.



— это тело отсчета, система координат и прибор для измерения времени.— это раздел механики, изучающий способы описания движения тел.тело, размерами которого можно пренебречь в условиях данной задачи.

Движением тела называется изменение его положения в пространстве относительно других.

Координата — величина, служащая для определения положения какой-либо точки на плоскости или в пространстве.

Перемещением тела называется вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением.

Траектория — это линия, вдоль которой движется тело.

Путь — это длина траектории, вдоль которой движется тело.

Прямолинейным равномерным движением называется движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

Скоростью равномерного прямолинейного движения называется величина, равная отношению перемещения тела \(\overrightarrow{S}\) к времени t, за которое это перемещение произошло:

\(v = \frac{\mathrm{\Delta}S}{\mathrm{\Delta}t}\)

Уравнение равномерного движения в проекции на ось х имеет вид:

\(x\left( t \right) = x_{0} + v_{0}t\) Где x 0 ― начальная координата тела; v 0 ― проекция начальная скорость на ось x; t ― время движения.

Ускорением тела называется векторная величина, равная отношению изменения скорости за любой промежуток времени к величине этого промежутка

\(\overrightarrow{a} = \frac{\mathrm{\Delta}\overrightarrow{v}}{t}\)

Зависимость скорости от времени при наличии ускорения даётся выражением:

\(\overrightarrow{v} = \overrightarrow{v_{0}} + \overrightarrow{a}t\), где: \(\overrightarrow{v}\) ― скорость тела в момент времени t; t ― время; \(\overrightarrow{v_{0}}\) ― начальная скорость тела; \(\overrightarrow{a}\ \)― ускорение тела.

Равноускоренным движением тела называется движение, при котором его ускорение не меняется, ни по величине, ни по направлению.

Уравнение равноускоренного движения в проекции на ось х имеет вид: