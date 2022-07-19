Мой ребёнок новенький в школе: что делать?

Переход в другую школу — стресс и для ребёнка, и для родителей. Учителю тоже прибавляется работы.

Что делать родителям?

Идеальный вариант — переводить ребёнка в новую школу в начале учебного года, когда дети собираются после каникул отдохнувшие, в хорошем настроении. В августе желательно познакомить ребёнка с классным руководителем, попросить провести экскурсию по школе, рассказать о правилах, дополнительных занятиях, поездках и внеклассных мероприятиях.

Объясните ребёнку, что другие дети могут не сразу пойти на контакт, они будут присматриваться к новичку, и это нормальный процесс. Поэтому стоит быть дружелюбным, искренним и постараться запомнить имена одноклассников. Не нужно вести себя высокомерно, но важно и не «сливать» свою индивидуальность в новом коллективе. Расскажите, что не обязательно следовать за лидерами, а лучше найти ребят с похожими интересами. Со старыми друзьями тоже можно держать связь, хотя бы онлайн.

Как себя вести ребёнку?

Не заводите разговоров о том, как ужасно быть новеньким и какие кошмары могут ожидать в новой школе. Лучше создайте атмосферу уверенности, доброжелательности и поддержки.

Наблюдайте за ребёнком и его настроением: дети часто не рассказывают о проблемах и замыкаются, но можно заметить перемены в поведении и вовремя повлиять на ситуацию.

Помните: обычно через пару месяцев всё налаживается. Если этого не произошло, стоит очень аккуратно предпринимать меры — без негатива поговорить с классным руководителем, чтобы понять, что происходит, и отреагировать адекватно. Действуйте с учителем сообща.

Первое время уделяйте ребёнку больше времени. Разговаривайте на разные темы, не обязательно про школу, спрашивайте его мнение, чаще говорите, что он может подойти к вам с любым вопросом, побольше обнимайте («правило восьми объятий»).

Если всё же столкнулись с неприятием ребенка в школе, попробуйте организовать мероприятие для класса дома или в кафе. Созвонитесь с родителями других учеников, объясните ситуацию, попросите войти в положение и помочь. Можно присоединиться к родительскому комитету, чтобы быть в курсе всех событий и вовремя реагировать.