Стоит ли готовиться к ЕГЭ в 10 классе и по каким предметам?

Что можно сдать в 10 классе и как

Десятиклассники действительно могут сдавать ЕГЭ на год раньше, чем это делается обычно. Все довольно просто:

нужно пройти программу по тому предмету, который хочется сдать,

сдать аттестацию;

не получить ни одной двойки в качестве итоговой оценки за год.

Согласно «Порядку проведения ГИА», для допуска к ЕГЭ одиннадцатиклассники проходят зачет по итоговому сочинению. Но в 10-м классе написать его нельзя, так что количество критериев для допуска к ЕГЭ в 10-м классе сокращается до двух:

законченная учебная программа по предмету;

оценки выше тройки по всем предметам.

Какие предметы можно сдать в 10 классе на общих основаниях?

Есть три предмета, сдать которые в 10 классе можно без особых ухищрений в виде индивидуального обучения или экстерната:

базовая математика;

русский язык;

география.

Дело в том, что к концу 10 класса учебная программа по этим предметам уже до конца освоена, так что можно легко претендовать на прохождение экзамена по ним еще до 11 класса.

Однако учитывайте, что просто хорошо знать школьную программу недостаточно для того, чтобы сдать ЕГЭ и в 10, и в 11 классе. С одной стороны, на экзаменах проверяют школьные знания. Но формат такой проверки сильно отличается от обычных контрольных. Например, задания сформулированы так, что можно запутаться и указать не тот ответ, который требуется. Это одна из многих ловушек экзамена. А ведь есть еще критерии оценивания, особенности оформления… На всем этом многие школьники теряют баллы и не поступают в вузы мечты.



Поэтому во время подготовки к ЕГЭ преподаватели MAXIMUM Education рассказывают ученикам обо всех хитростях экзамена. Мы обращаем внимание и на сложные формулировки, и тщательно разбираем правила оформления и оценивания, и учим решать задания так, чтобы ни один эксперт не смог придраться. Неудивительно, что наши ученики сдают ЕГЭ намного лучше, чем другие школьники — их результат на 8-10% выше среднего балла по стране.

Почему нельзя сдать и другие предметы в 10 классе?

Вообще-то можно. Но только, если школьник перейти на индивидуальный план или любую другую форму ускоренного обучения. До 1 февраля нужно будет подать заявление на сдачу ЕГЭ, а до 25 мая сдать итоговую аттестацию по предметам. Она подтвердит, что ученик освоил учебную программу, а затем педсовет допустит его до экзаменов.

Как решить, стоит ли сдавать ЕГЭ в 10 классе?

Прежде чем принять решение о подаче заявления на сдачу ЕГЭ в 10 классе, стоит подумать, действительно ли это стоящий шаг, который потом не обойдется даже дороже. Тут поможет несколько «опорных» вопросов:

1.Насколько хорошо я знаю предмет? Если вы точно знаете, в каком случае нужна запятая перед «как» и не сомневаетесь в слитном написании «не», попробовать свои силы на экзамене по русскому языку точно можно.

2. Какие цели передо мной стоят? Допустим, вы поступаете в творческий вуз. Тогда весь 11 класс, помимо подготовки к экзаменам, нужно будет тренироваться и для вступительных испытаний. Это тоже время, силы и нервы. Конечно, освободив себя от пары экзаменов до 11 класса, вы упростите себе жизнь.

3. Готов ли я уделить время подготовке в 10 классе? Вопрос скорее о тайм-менеджменте. Вполне вероятно, что после ОГЭ в 10 классе хочется немного отдохнуть, перевести дух. Если это не так и силы на подготовку к ЕГЭ есть — все равно ее нужно начинать не за год, а за два — не откладывайте и принимайтесь и за занятия, и за написание заявления.

4. Как мне выстроить подготовку к ЕГЭ, чтобы не нервничать на экзамене? Типовые задания, критерии оценки, особенности оформления — все это очень важно во время подготовки. Но как быть с нервами? ЕГЭ — стрессовая ситуация. Камеры со всех сторон, ставки высоки, наблюдатели стоят над душой… Даже в туалет не выйти без сопровождения! Немало школьников не выдерживают такого давления и из-за стресса делают ошибки там, где ошибиться невозможно.

