Ребенок учится дома — хорошо это или плохо? Семейное образование, семейное обучение, домашнее образование, домашнее обучение, обучение на дому или образование на дому — от этих слов крыша поедет. Как в них не запутаться и понять, что подойдет именно вашему ребенку?
Семейное образование и домашнее обучение: что нужно моему ребенку?
В российской системе образования законодательно закреплены только 2 термина: «обучение на дому» и «семейное образование». Именно их используют в законе «Об образовании». Более или менее допустим вариант «домашнее обучение». А вот «семейное обучение», «домашнее образование», «образование на дому» — однозначно некорректны.
Семейное образование vs. домашнее обучение или обучение на дому: в чем разница
Семейное образование — это одна из двух форм образования, доступных школьникам. Первая форма самая простая и понятная — это учеба в школе в течение 9-11 лет. Семейное же образование означает, что ребенок учится вне государственной или частной школы. Вместо этого знания ему дают частные репетиторы, родители, сообщество, в котором состоит его семья.
Обучение на дому, или домашнее обучение, — это одна из форм обучения. Это значит, что ребенок по-прежнему числится в школе, имеющей аккредитацию (государственной или частной), однако не посещает занятия в здании школы очно. Вместо этого он получает знания:
от школьных учителей, которые приходят к нему домой или в больницу лично;
онлайн, с помощью разных сервисов, разработанных специально для этого (по сути, как дистанционное обучение).
Обучение на дому доступно только ограниченной категории школьников:
тем, кто нуждается в длительном лечении;
детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут ходить на уроки.
Однако для перехода на домашнее обучение необходимо предоставить документальные основания.
Семейное образование подразумевает, что ребенок все же прикреплен к какой-то школе — и приходит туда только, чтобы написать отчетные работы согласно индивидуальному учебному плану (ИУП), который школа составляет для таких детей контрольные работы. Это может быть любая районная школа, к которой ребенок автоматически принадлежит по прописке. Родителям достаточно прийти туда и написать заявление.
Школа, к которой приписан ребенок на семейном образовании, организует и сдачу государственных экзаменов: ОГЭ после 9 класса и ЕГЭ после 11.
Как перейти на домашнее обучение?
Для обучения на дому нужны очень веские основания — они всегда связаны с медицинскими причинами:
ребенок маломобильный;
у него серьезное заболевание, требующее лечения;
он в ремиссии после онкологии.
Решение о переводе ребенка на домашнее обучение принимает Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК) региона, в котором живет семья. На прием туда нужно записаться и подготовить документы, подтверждающие, что ребенку необходимо учиться из дома. Список этих документов предоставит ЦПМПК. Когда комиссия рассмотрит заявление, она выдаст предписание, которое затем нужно отнести в школу.
При этом домашнее обучение ограничено во времени: оно может длиться и месяц, и полгода, и год. Но по окончании этого времени ребенку снова придется посещать уроки, а не учиться из дома.
Семейное образование — сложное явление, так что плюсы и минусы зависят от того, как именно оно организовано. Однако целом плюсы этой формы образования таковы:
ребенок учится дома, а значит он защищен от возможных проблем со сверстниками: буллинг, драки, конфликты;
обучение может быть более разнообразным: акценты расставлены на тех предметах, которые действительно интересны ребенку, он занимается тем, что ему нравится и будет полезно.
Но у этих плюсов есть и обратная сторона:
проблемы со сверстниками, «драма в школе» — важный этап социализации для ребенка: без этого опыта ему будет сложно адаптироваться ко взрослой жизни;
родители не всегда в состоянии дать ребенку хорошую базу знаний, которая закладывается в школе.
Учитывайте 2 фактора, принимая решение:
Образ жизни родителей
Родители могут часто переезжать с места на место из-за работы. Куда проще организовать семейное образование, а не менять школу несколько раз в год.
Особенности психики ребенка
Например, у ребенка плохие оценки в школе, потому что он не может усидеть на месте и удерживать внимание на одной теме в течение урока. Возможно, ребенку просто нужен более индивидуальный подход в обучении? Если вы измените подход и не будете загонять ребенка в рамки, то успеваемость может улучшиться.
Или другая ситуация: ребенок сильно одаренный — скажем, считает в уме огромные числа и с легкостью решает задачи по геометрии. Но социализироваться ему сложно, ровесники дразнят, и он не хочет идти в школу. И другие предметы, кроме математики, ему тоже не даются: вот вообще никак, хоть ты тресни. Это тоже повод задуматься — возможно, ребенку будет лучше учиться как-то по-другому.
В обоих случаях лучше обращаться к психотерапевту или психологу: нужно понять, в чем особенность психики именно вашего ребенка. Отталкиваться нужно от этого. А если вы всерьез задумываетесь о семейном образовании, то не порите горячку. Надо взвесить все за и против прежде, чем принимать решение. В перспективе для ребенка оно может принести как пользу, так и вред.
Вне зависимости от того, в какой форме или в каком формате учится ваш ребенок, в его знаниях могут быть пробелы. Неприятно, когда они вылезают в самый последний момент — например, перед экзаменами. А если ваш ребенок учится дома, то шансы, что это произойдет, вырастают в разы.