Семейное образование и домашнее обучение: что нужно моему ребенку?

Ребенок учится дома — хорошо это или плохо? Семейное образование, семейное обучение, домашнее образование, домашнее обучение, обучение на дому или образование на дому — от этих слов крыша поедет. Как в них не запутаться и понять, что подойдет именно вашему ребенку?

Семейное образование и домашнее обучение: что нужно моему ребенку?

В российской системе образования законодательно закреплены только 2 термина: «обучение на дому» и «семейное образование». Именно их используют в законе «Об образовании». Более или менее допустим вариант «домашнее обучение». А вот «семейное обучение», «домашнее образование», «образование на дому» — однозначно некорректны.

Семейное образование vs. домашнее обучение или обучение на дому: в чем разница

Семейное образование — это одна из двух форм образования, доступных школьникам. Первая форма самая простая и понятная — это учеба в школе в течение 9-11 лет. Семейное же образование означает, что ребенок учится вне государственной или частной школы. Вместо этого знания ему дают частные репетиторы, родители, сообщество, в котором состоит его семья.

Обучение на дому, или домашнее обучение, — это одна из форм обучения. Это значит, что ребенок по-прежнему числится в школе, имеющей аккредитацию (государственной или частной), однако не посещает занятия в здании школы очно. Вместо этого он получает знания:

от школьных учителей, которые приходят к нему домой или в больницу лично;

онлайн, с помощью разных сервисов, разработанных специально для этого (по сути, как дистанционное обучение).

Обучение на дому доступно только ограниченной категории школьников:

тем, кто нуждается в длительном лечении;

детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут ходить на уроки.

Однако для перехода на домашнее обучение необходимо предоставить документальные основания.

Как перейти на семейное образование?

Семейное образование подразумевает, что ребенок все же прикреплен к какой-то школе — и приходит туда только, чтобы написать отчетные работы согласно индивидуальному учебному плану (ИУП), который школа составляет для таких детей контрольные работы. Это может быть любая районная школа, к которой ребенок автоматически принадлежит по прописке. Родителям достаточно прийти туда и написать заявление.

Школа, к которой приписан ребенок на семейном образовании, организует и сдачу государственных экзаменов: ОГЭ после 9 класса и ЕГЭ после 11.

Как перейти на домашнее обучение?

Для обучения на дому нужны очень веские основания — они всегда связаны с медицинскими причинами:

ребенок маломобильный;

у него серьезное заболевание, требующее лечения;

он в ремиссии после онкологии.

Решение о переводе ребенка на домашнее обучение принимает Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК) региона, в котором живет семья. На прием туда нужно записаться и подготовить документы, подтверждающие, что ребенку необходимо учиться из дома. Список этих документов предоставит ЦПМПК. Когда комиссия рассмотрит заявление, она выдаст предписание, которое затем нужно отнести в школу.

При этом домашнее обучение ограничено во времени: оно может длиться и месяц, и полгода, и год. Но по окончании этого времени ребенку снова придется посещать уроки, а не учиться из дома.

Плюсы и минусы семейного образования и домашнего обучения

Семейное образование — сложное явление, так что плюсы и минусы зависят от того, как именно оно организовано. Однако целом плюсы этой формы образования таковы:

ребенок учится дома, а значит он защищен от возможных проблем со сверстниками: буллинг, драки, конфликты;

обучение может быть более разнообразным: акценты расставлены на тех предметах, которые действительно интересны ребенку, он занимается тем, что ему нравится и будет полезно.

Но у этих плюсов есть и обратная сторона:

проблемы со сверстниками, «драма в школе» — важный этап социализации для ребенка: без этого опыта ему будет сложно адаптироваться ко взрослой жизни;

родители не всегда в состоянии дать ребенку хорошую базу знаний, которая закладывается в школе.

Как понять, что моему ребенку необходимо учиться дома?

Учитывайте 2 фактора, принимая решение:

Образ жизни родителей

Родители могут часто переезжать с места на место из-за работы. Куда проще организовать семейное образование, а не менять школу несколько раз в год.

Особенности психики ребенка

Например, у ребенка плохие оценки в школе, потому что он не может усидеть на месте и удерживать внимание на одной теме в течение урока. Возможно, ребенку просто нужен более индивидуальный подход в обучении? Если вы измените подход и не будете загонять ребенка в рамки, то успеваемость может улучшиться.

Или другая ситуация: ребенок сильно одаренный — скажем, считает в уме огромные числа и с легкостью решает задачи по геометрии. Но социализироваться ему сложно, ровесники дразнят, и он не хочет идти в школу. И другие предметы, кроме математики, ему тоже не даются: вот вообще никак, хоть ты тресни. Это тоже повод задуматься — возможно, ребенку будет лучше учиться как-то по-другому.

В обоих случаях лучше обращаться к психотерапевту или психологу: нужно понять, в чем особенность психики именно вашего ребенка. Отталкиваться нужно от этого. А если вы всерьез задумываетесь о семейном образовании, то не порите горячку. Надо взвесить все за и против прежде, чем принимать решение. В перспективе для ребенка оно может принести как пользу, так и вред.

Вне зависимости от того, в какой форме или в каком формате учится ваш ребенок, в его знаниях могут быть пробелы. Неприятно, когда они вылезают в самый последний момент — например, перед экзаменами. А если ваш ребенок учится дома, то шансы, что это произойдет, вырастают в разы.

