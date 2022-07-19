Как убедить ребёнка в том, что стоит учиться?

И родители, и учителя мечтают о том, чтобы ребёнок был максимально заинтересован в учёбе. Желательно, чтобы этот интерес не угасал с приходом подросткового возраста. Именно в этот период детям нужно учиться особенно усердно: экзамены и поступление в вуз или колледж не за горами.

5 моментов, которые покажут детям, что нужно учиться

1. Рабочее место без отвлекающих факторов

Нужно донести до ребёнка, что в квартире каждая зона выполняет свою функцию:

кухня — для приёма пищи;

кровать — для отдыха и просмотра телевизора;

рабочая зона — для продуктивной и сосредоточенной работы.

Запрещено работать на этом месте с включенным телевизором, запрещено брать телефон — это отвлекающие факторы. Если хочешь отдохнуть или «позалипать» в телефоне — покинь рабочую зону. Если на рабочем столе у ребёнка есть компьютер, важно, чтобы он использовал его только для учёбы. Игры, переписки, развлечение — всё это не должно открываться в тот момент, когда ребёнок учится.

2. Тайм-менеджмент, планирование и календарь

Начиная с 5 класса школьник сталкивается с большим количеством разных предметов, учителей, домашних заданий. И так как он ещё не умеет правильно планировать своё время, то многое не успевает, упускает и — как итог — скатывается по учёбе.

Очень важно с этого момента приучать ребёнка вести календарь или ежедневник. Детям любого возраста очень нравится:

готовить план и распорядок дня;

составлять списки «to-do list»;

вычёркивать выполненные дела.

План недели можно вести в электронном виде в календаре или в бумажном виде (блокнот, ежедневник). Еще один вариант — купить магнитную/маркерную доску в комнату ребёнку. На этой доске он будет фиксировать все свои дела и дедлайны.

3. Мечтаем о прекрасном будущем вместе

Учителю и родителю важно помнить, что учёба — это не цель, а средство для достижения цели. Цели могут быть разными: возможность заниматься любимым делом, путешествовать, зарабатывать деньги, быть независимым, успешным… В зависимости от того, к чему стремится ребёнок, о чём он мечтает, что вдохновляет его, мы, взрослые, объясняем, как учёба поможет этой цели добиться.

Хвалим даже за ошибки

Я не понял — я не сделал/я сделал неправильно — меня ругают — мне неприятно — я не хочу ничего делать — я снова не понял… и так по кругу. Это называется «учебная негативная ловушка». К сожалению, многие дети часто в нее попадают.

Чтобы разорвать эту череду негативных эмоций, необходимо:

во-первых, вовремя понять, что ученик в неё попал и помочь ему наладить отношения с предметом;

во-вторых, ни родитель, ни учитель не должны создавать негативное поле вокруг предмета, даже если у ученика что-то не получается. Нужно вернуться к более простым и лёгким заданиям, чтобы освоить более сложные аспекты.

5. Игровой формат (даже для взрослых!) и реальная польза от учёбы

Каждому человеку вне зависимости от возраста скучно воспринимать информацию в формате «прочитайте параграф». Скучная подача отобьёт желание как у пятиклассника, так и у взрослого. Учителю необходимо к каждой теме стараться придумывать жизненные примеры, как знания предмета помогли какому-то человеку в определенной ситуации. Это лучший способ наглядно показать детям, почему учиться — важно и нужно.

Формирование полезной привычки, позитивная атмосфера, которая царит во время занятий, и реальная польза от полученных знаний — вот, что помогает ученику получать удовольствие от процесса обучения.

Иногда всеми способами пытаешься показать детям, что нужно учиться, а они — ни в какую. И целей у них нет, и не знают они, кем хотят быть и куда поступать, и мотивация у них пропала. Для любого родителя такой сценарий — катастрофа. Сразу накатывает паника: что же будет с моим ребенком, если он не получит хорошее образование, не найдет себя?