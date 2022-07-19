Итоговое собеседование 2022 по русскому языку, что нужно знать, чтобы сдать?

Какие навыки необходимы, чтобы успешно справиться с устной частью ОГЭ по русскому языку?

1.Выразительное чтение текста

2.Пересказ

3.Умение цитировать и использовать косвенную речь

4.Владение типами речи: описание, повествование и рассуждение

5.Ведение и поддержание диалога

Как подготовиться к итоговому собеседованию?

Совет 1: Читай вслух

Нудно научиться «чувствовать» язык, знаки препинания, интонацию — для этого сгодится любой печатный текст. Это может быть пост в социальных сетях или описание к фильму.

Ты же не хочешь, чтобы твой ответ выглядел так: « Эээ… нууууу, это самое», «Вы короче поняли…» и тд.

2: Пересказывай прочитанное своими словами

Прочитала интересную новость или увидел классный пост в Инстаграмм? Расскажи о прочитанном одноклассникам, родителям или друзьям!

Совет 3: Расширяй словарный запас

Не пугайся! Чтобы говорить красиво и правильно не нужно знать слишком много слов, как может показаться!

Запомни: чтобы быстро вспоминать нужные слова — ими нужно уметь пользоваться!

Чтобы расширить словарный запас — больше читай вслух в реальной жизни!

Совет 4: Тренируй беглую речь

Начинай говорить часто и много, рассуждай, описывай или рассказывай о том, как прошёл день. Описывай все, что видишь: интерьер комнаты или вид из окна.

Если будешь пользоваться всем многообразием техник и инструментов, которыми богата человеческая речь, то сможешь «заболтать» своего оппонента. А этот навык нужен не только для экзамена!

Совет 5: Избавься от слов-паразитов

Включи видеозапись или диктофон и произнеси диалог на пару минут. Расскажи о себе, например, кто ты, чем увлекаешься и дальнейшие планы, а затем послушай сколько раз ты сказал то или иное слово («Ээээ», «Ну», «Такое» тоже считаются!)

Совет 6: смотри обручающие видео по ораторскому мастерству

В них найдёшь хорошие советы, как подавать информацию и держаться на публике. Родители могут выступить в роли экзаменаторов и оценить твою подготовку!

По любым вопросам не забывай обращаться к преподавателям в сервисе «Вопрос-ответ» в разделе «Главная»!