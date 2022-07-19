Говорим о подготовке к экзаменам и урокам

На вебинарах и мастер-классах преподаватели и лекторы MAXIMUM Education рассказывают о том, как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ легко и эффективно, расскажут о секретах поступления в ВУЗы в 2022 и дадут много полезных советов ученикам и их родителям

19 января, среда, 19:00

Как стартануть год на максимум? Находим 25-й час в сутках

Подписывайтесь и подключайтесь, чтобы ничего не пропустить

20 января, четверг, 19:00

Как помочь 9-класснику пережить февраль?

Зарегистрироваться

23 января, Воскресенье, 19:00

Как стартануть год на максимум? Запоминаем правила раз и навсегда

Подписывайтесь и подключайтесь, чтобы ничего не пропустить

25 января, Вторник, 18:00

Как успеть подготовиться к экзаменам, если начал подготовку в январе?

Подписывайтесь и подключайтесь, чтобы ничего не пропустить

27 января, среда, 19:00

Как сдать экзамен, если не повезло со школьным учителем?

Зарегистрироваться