Говорим о подготовке к экзаменам и урокам

На вебинарах и мастер-классах преподаватели и лекторы MAXIMUM Education рассказывают о том, как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ легко и эффективно, расскажут о секретах поступления в ВУЗы в 2022 и дадут много полезных советов ученикам и их родителям
19 января, среда, 19:00
Как стартануть год на максимум? Находим 25-й час в сутках
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20 января, четверг, 19:00
Как помочь 9-класснику пережить февраль?
23 января, Воскресенье, 19:00
Как стартануть год на максимум? Запоминаем правила раз и навсегда
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25 января, Вторник, 18:00
Как успеть подготовиться к экзаменам, если начал подготовку в январе?
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27 января, среда, 19:00
Как сдать экзамен, если не повезло со школьным учителем?