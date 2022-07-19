Общество как форма жизнедеятельности людей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Разделение властей Гражданское общество Формы государства Политический режим. Демократия
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Деньги Экономические функции домохозяйства Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Государственный бюджет Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы
Право
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Понятие правоотношений Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право, его роль в жизни общества и государства Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей

Общество как форма жизнедеятельности людей

Общество (в узком смысле) – совокупность людей, объединенных для удовлетворения общих интересов, совместного выполнения какой-либо деятельности.

Школьный класс, рабочий коллектив, общество любителей кошек.

Общество (в широком смысле) – это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения (всё человечество в прошлом, современности и перспективе).

Человечество в целом: через миллионы лет инопланетные формы жизни исследовали Землю и нашли следы деятельности человечества.

Общество характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определённость. При этом система определяется как комплекс взаимодействующих элементов, или подсистем.

Признаки общества как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся открытой системы:

1. Наличие подсистем общества и отдельных элементов

Экономическая, социальная, политическая и духовные сферы

2. Постоянное видоизменение, динамичность, незавершённость

Отмирают одни элементы и им на смену приходят другие: отмирание института рабовладения

3. Наличие своих субъективных законов исторического развития;

Законы исторического развития возникают, действуют и сходят с исторической арены независимо от воли и сознания людей

4. Непредсказуемость, альтернативность, нелинейность развития;

Общество может двигаться в сторону прогресса, например, совершенствование нравственности людей, так и наоборот регресса: уничтожение окружающей среды.

5. Способность преобразовывать мир вокруг себя, в том числе природу;

Строительство заводов, мостов, небоскрёбов и т.д.

6. Самодостаточность, т. е. способность совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия для собственного существования и др.

Ряд государства, вступивши в союз, начали создавать программу по решению проблемы голода в странах Африки.