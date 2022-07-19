Общество как форма жизнедеятельности людей

Общество (в узком смысле) – совокупность людей, объединенных для удовлетворения общих интересов, совместного выполнения какой-либо деятельности.

Школьный класс, рабочий коллектив, общество любителей кошек.

Общество (в широком смысле) – это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения (всё человечество в прошлом, современности и перспективе).

Человечество в целом: через миллионы лет инопланетные формы жизни исследовали Землю и нашли следы деятельности человечества.

Общество характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определённость. При этом система определяется как комплекс взаимодействующих элементов, или подсистем.

Признаки общества как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся открытой системы:

1. Наличие подсистем общества и отдельных элементов

Экономическая, социальная, политическая и духовные сферы

2. Постоянное видоизменение, динамичность, незавершённость

Отмирают одни элементы и им на смену приходят другие: отмирание института рабовладения

3. Наличие своих субъективных законов исторического развития;

Законы исторического развития возникают, действуют и сходят с исторической арены независимо от воли и сознания людей

4. Непредсказуемость, альтернативность, нелинейность развития;

Общество может двигаться в сторону прогресса, например, совершенствование нравственности людей, так и наоборот регресса: уничтожение окружающей среды.

5. Способность преобразовывать мир вокруг себя, в том числе природу;

Строительство заводов, мостов, небоскрёбов и т.д.

6. Самодостаточность, т. е. способность совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия для собственного существования и др.

Ряд государства, вступивши в союз, начали создавать программу по решению проблемы голода в странах Африки.