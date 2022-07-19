Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности
Политика
Местное самоуправление Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Формы государства Правовое государство
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями
Экономика
Разделение труда и специализация Товары и услуги Инфляция Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Заработная плата и стимулирование труда Деньги Экономика, ее роль в жизни общества Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Государственный бюджет Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Экономические системы и собственность Экономические цели и функции государства Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства
Право
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина

Наука в жизни современного общества

Наука – особый вид познавательной деятельности человека, направленный на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, обществе.

Особенности науки и научного познания:

  1. Особые (научные) методы познания окружающего мира.

  2. Стремление к объективности и достоверности: изучить мир таким, какой он есть, независимо от человека.

  3. Подверженность рациональной критике, проверяемость.

  4. Рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью.

Существуют различные научные методы познания, их можно разделить на две большие группы:

1. Эмпирические (практические)

  • Описание

  • Наблюдение

  • Эксперименты и др.

2. Теоретические

  • Моделирование

  • Теория

  • Гипотезы и др.

В самом общем виде науки мы можем разделить на:

1. Точные науки (науки, изучающие числа и количественные отношения).

Например, математика, информатика.

2. Гуманитарные науки (науки, изучающие человека, его мышление и познание).

Например, психология, риторика.

3. Естественные науки (науки, изучающие природу).

Например, химия, биология.

4. Общественные науки (науки, изучающие общество).

Например, история, философия, экономика.

5. Технические науки (науки, изучающие действия законов физики и химии в технических устройствах).

Например, механика, физика.

Наука выполняет целый ряд важных функций:

  1. Помогает человеку не только объяснить известные ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии;

  2. Осуществляет познание и объяснения устройства мира и законов его развития;

  3. Прогнозирует последствия изменения окружающего мира и др.

Признаки возрастания значимости науки в современном обществе:

  1. Постоянный рост количества научной информации;

  2. Повышение значимости образования;

  3. Изменение статуса профессии ученого в современном обществе и др.