Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Геометрическая прогрессия
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Анализ функций
Линейная функция Функции Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функция квадратного корня
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Средняя линия Отношения в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Биссектриса Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Векторы Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Прямоугольник Ромб Симметрия Треугольники. Площади Равенство фигур Параллелограммы Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Квадрат Высота Трапеция Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Медиана Подобие фигур Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства

Задание 25

Необходимые умения

В задании часто дается комбинация геометрических фигур, соответственно, нужно знать признаки, свойства и теоремы, связанные со всеми геометрическими фигурами, стандартные дополнительные построения, свойства элементов геометрических фигур.

Особенности задания

Третье задание по геометрии во второй части. По праву считается самым сложным во всем экзамене, решаемость, соответственно, очень низкая. Обычно требуется применить дополнительные построения и даже не одно.

Полезные советы

Задания на доказательство могут быть нескольких форматов:

  • Прямое доказательство. В данном случае просят доказать свойство, признак, который действительно существует. Вопрос задачи нас сразу и наталкивает на шаги решения.

  • Доказательство с переходом. В данном случае просят доказать выражение, соотношение, которое не следует ни из одной теоремы. В данном случае необходимо применить несколько теорем, свойств, признаков, чтобы перейти к новому выражению.

  • Алгебраическое доказательство. В данном подходе к заданию геометрии будет немного, следует больше поработать с алгеброй. А именно, подстановка значений, преобразование выражений, выражение одной переменной через другую.

Критерии оценивания

2 баллаХод решения верный, получен верный ответ.
1 баллХод решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена описка или ошибка вычислительного характера.
0 балловРешение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
2 баллаМаксимальный балл.

Пример

Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 12. Окружность радиусом 8 с центром вне этого треугольника касается продолжений боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.

Решение

Пусть O — центр данной окружности, а Q — центр окружности, вписанной в треугольник ABC.

Точка касания M окружностей делит AC пополам, так как QM – радиус, проведенный в точку касания, образует прямой угол с касательной СА. А значит, является частью от высоты МВ равнобедренного треугольника. Высота тогда является и медианой, а значит, МА=СМ=6.

Соединим центры окружностей с вершиной А треугольника АВС. Центр вписанной окружности лежит в точке пересечения биссектрис. Значит, лучи AQ и AO — биссектрисы смежных углов. Получаем, что угол САВ состоит из двух равных углов, и смежный к нему угол состоит из двух равных углов. Сумма смежных углов всегда 180 градусов.

В треугольнике АОQ угол ОАQ состоит из половинки САВ и половинки смежного к нему угла. Соответственно, угол OAQ равен половине развернутого угла, значит, он прямой.

Из прямоугольного треугольника OAQ, с учетом, что высоты из прямого угла равна среднему геометрическому отрезков, на которые гипотенуза разделилась, получаем:

\(\text{AM}^{2} = MQ \cdot MO\).

Из этого соотношения мы можем найти радиус окружности, вписанной в треугольник:

\(MQ = \frac{AM^{2}}{\text{MO}} = \frac{36}{8} = 4,5\) .

Ответ: 4,5