Второе задание в цепочке функций и графиков. Необходимо уметь строить графики, а также работать с параметром, анализировать возможные исходы построения, применять методы преобразования выражений, использовать графики функций для решения уравнений и систем.
Чтобы полностью выполнить задание нужно сначала построить правильно график, затем поработать с параметром. Один балл можно получить уже за первый этап, но нужно быть внимательным. Если в ходе преобразования функции записали ОДЗ, то на графике обязательно отмечаем выколотые точки, иначе вторая часть задания будет нерешаема и, соответственно, за все задание поставят ноль баллов.
В данном задании может потребоваться построение следующих функций:
Линейная
Квадратная
Функция обратной пропорциональности
Функция корня
Функция модуля
Кусочно-заданная функция
Функция окружности
Решение задания разбивается на два этапа.
Первый – построение заданной функции. За данный график можно уже получить один балл, главное – отметить на рисунке все необходимые точки и масштаб.
Второй этап – найти значение параметра. Требуется проанализировать, какие значения может принимать переменная, для получения необходимого исхода. Ответом может являться одно или несколько чисел, и даже интервалы значений.
|2 балла
|График построен верно, верно найдены искомые значения параметра.
|1 балл
|График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены.
|0 баллов
|Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
|2 балла
|Максимальный балл.
(из демоверсии 2021 года)
Постройте график функции \(y = \frac{x^{4} - 13x^{2} + 36}{(x - 3)(x + 2)}\) и определите, при каких значениях с прямая y=c имеет с графиком ровно одну общую точку.
Решение
Первый этап – построить заданный график. Перед нами непривычный тип функции, значит, нужно выполнить преобразования.
\(y = \frac{x^{4} - 13x^{2} + 36}{\left( x - 3 \right)\left( x + 2 \right)} = \frac{\left( х^{2} - 4 \right)\left( х^{2} - 9 \right)}{\left( x - 3 \right)\left( x + 2 \right)}\)
\(y = \frac{\left( х - 2 \right)\left( х + 2 \right)\left( х - 3 \right)\left( х + 3 \right)}{\left( x - 3 \right)\left( x + 2 \right)}\)
\(y = (х - 2)(х + 3) = х^{2} + х - 6\)
Но так как мы сократили на выражение с переменной, должны указать, что оно не равнялось нулю.
ОДЗ: \(х \neq - 2;х \neq 3\).
Таким образом, мы преобразовали выражение к виду параболы.
Построение по особым точкам:
\(х_{верш} = \frac{- b}{2a} = \frac{- 1}{2} = - 0,5\)
\(y_{верш} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 = - 6,25\)
Точки пересечения оси ОХ:
\(\begin{matrix} х^{2} + х - 6 = 0 \\ D = 1 + 24 = 25 \\ \left\lbrack \begin{matrix} x = \frac{- 1 + 5}{2} = 2 \\ x = \frac{- 1 - 5}{2} = - 3 \\ \end{matrix} \right.\ \\ \end{matrix}\)
Пересечение с осью ОУ: при у=-6.
Отмечаем эти точке на координатной плоскости и соединяем, получаем график, на котором обязательно отмечаем точки, выколотые из-за ОДЗ:
Балл мы уже заработали. Приступаем ко второму этапу задания.
Функция у=с – это прямая, параллельная оси ОХ. Она будет иметь одну общую точку с параболой, если будет проходить через вершину параболы. Ордината вершины параболы была рассчитана раннее и равна -6,25.
Одна общая точка также будет, если прямую провести через выколотые точки. В этом случае мы пересекаем график только в одной из ветвей, ведь вторая выколота.
Найдем ординаты выколотых точек.
При х=2: \(y = 4 - 2 - 6 = - 4\)
При х=3: \(y = 9 + 3 - 6 = 6\)
Ответ: -4; 6; -6,25