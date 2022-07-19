Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Планиметрия
Высота Симметрия Прямые и углы на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Теорема Пифагора Квадрат Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Прямоугольник Параллелограммы Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Серединный перпендикуляр Биссектриса Метод координат на плоскости Треугольники. Площади Отношения в геометрии Комбинации с окружностью Ромб Трапеция Площади четырёхугольников Теорема синусов и теорема косинусов Окружнoсть и круг Многоугольники Векторы Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Основы математической статистики
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Анализ функций
Функция квадратного корня Функции Свойства функций Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем

Задание 22

Необходимые умения

Второе задание в цепочке функций и графиков. Необходимо уметь строить графики, а также работать с параметром, анализировать возможные исходы построения, применять методы преобразования выражений, использовать графики функций для решения уравнений и систем.

Особенности задания

Чтобы полностью выполнить задание нужно сначала построить правильно график, затем поработать с параметром. Один балл можно получить уже за первый этап, но нужно быть внимательным. Если в ходе преобразования функции записали ОДЗ, то на графике обязательно отмечаем выколотые точки, иначе вторая часть задания будет нерешаема и, соответственно, за все задание поставят ноль баллов.

Типы функций

В данном задании может потребоваться построение следующих функций:

  • Линейная

  • Квадратная

  • Функция обратной пропорциональности

  • Функция корня

  • Функция модуля

  • Кусочно-заданная функция

  • Функция окружности

Полезные советы

Решение задания разбивается на два этапа.

Первый – построение заданной функции. За данный график можно уже получить один балл, главное – отметить на рисунке все необходимые точки и масштаб.

Второй этап – найти значение параметра. Требуется проанализировать, какие значения может принимать переменная, для получения необходимого исхода. Ответом может являться одно или несколько чисел, и даже интервалы значений.

Критерии оценивания

2 балла График построен верно, верно найдены искомые значения параметра.
1 балл График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены.
0 баллов Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
2 балла Максимальный балл.

Пример

(из демоверсии 2021 года)

Постройте график функции \(y = \frac{x^{4} - 13x^{2} + 36}{(x - 3)(x + 2)}\) и определите, при каких значениях с прямая y=c имеет с графиком ровно одну общую точку.

Решение

Первый этап – построить заданный график. Перед нами непривычный тип функции, значит, нужно выполнить преобразования.

\(y = \frac{x^{4} - 13x^{2} + 36}{\left( x - 3 \right)\left( x + 2 \right)} = \frac{\left( х^{2} - 4 \right)\left( х^{2} - 9 \right)}{\left( x - 3 \right)\left( x + 2 \right)}\)

\(y = \frac{\left( х - 2 \right)\left( х + 2 \right)\left( х - 3 \right)\left( х + 3 \right)}{\left( x - 3 \right)\left( x + 2 \right)}\)

\(y = (х - 2)(х + 3) = х^{2} + х - 6\)

Но так как мы сократили на выражение с переменной, должны указать, что оно не равнялось нулю.

ОДЗ: \(х \neq - 2;х \neq 3\).

Таким образом, мы преобразовали выражение к виду параболы.

Построение по особым точкам:

\(х_{верш} = \frac{- b}{2a} = \frac{- 1}{2} = - 0,5\)

\(y_{верш} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 = - 6,25\)

Точки пересечения оси ОХ:

\(\begin{matrix} х^{2} + х - 6 = 0 \\ D = 1 + 24 = 25 \\ \left\lbrack \begin{matrix} x = \frac{- 1 + 5}{2} = 2 \\ x = \frac{- 1 - 5}{2} = - 3 \\ \end{matrix} \right.\ \\ \end{matrix}\)

Пересечение с осью ОУ: при у=-6.

Отмечаем эти точке на координатной плоскости и соединяем, получаем график, на котором обязательно отмечаем точки, выколотые из-за ОДЗ:

Балл мы уже заработали. Приступаем ко второму этапу задания.

Функция у=с – это прямая, параллельная оси ОХ. Она будет иметь одну общую точку с параболой, если будет проходить через вершину параболы. Ордината вершины параболы была рассчитана раннее и равна -6,25.

Одна общая точка также будет, если прямую провести через выколотые точки. В этом случае мы пересекаем график только в одной из ветвей, ведь вторая выколота.

Найдем ординаты выколотых точек.

При х=2: \(y = 4 - 2 - 6 = - 4\)

При х=3: \(y = 9 + 3 - 6 = 6\)

Ответ: -4; 6; -6,25