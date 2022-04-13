Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Числа и действия с ними
Модуль Целые числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Уравнения
Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Реальная математика
Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Вероятность Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Практико-ориентированные задания Прикладные задачи Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на отношения
Формат ОГЭ
Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ
Анализ функций
Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Линейная функция Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Высота Трапеция Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Векторы Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Элементы планиметрии Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Квадрат Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Многоугольники Средняя линия Симметрия Скалярное произведение векторов Медиана Подобие фигур Ромб Окружнoсть и круг Биссектриса Метод координат на плоскости Прямоугольник
Стереометрия
Пирамиды. Основы Призмы. Основы Тела вращения. Основы
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени

Задание 21

Необходимые умения

Это задание из цепочки текстовых задач. Помимо навыков работы с текстовыми задачами требует умения решать простейшие линейные, дробно-рациональные и квадратные уравнения.

Особенности задания

Задача ученика – вычленить самое главное из текста, а именно, что дано и что спрашивается. И в итоге решить уравнение. Для разбора ситуации стоит использовать визуализацию: составление таблицы, рисунка, графика.

Типы заданий

Текстовые задачи могут быть по следующим темам:

  • Движение между городами.

  • Движение по воде.

  • Движение по кругу.

  • Движение нескольких объектов.

  • Движение относительно неподвижного объекта с собственной длиной.

  • Нахождение средней скорости при движении.

  • Задача на сплавы и смеси.

Полезные советы

В этом задании есть два этапа решения, на которых обычно допускаются ошибки. Первый – это работа с самим текстом задачи. Прочитайте условие минимум 2 раза. Первый раз для общего ознакомления, второй – для выделения нужной информации. Также стоит визуализировать задачу, отметив все данные задачи на графике или в таблице. Затем вводим переменную, чаще всего за неизвестное берем то, что нужно найти. На основе этого составляем уравнение. И здесь наступает второй этап работы с задачей – это непосредственно решение уравнения. В большинстве случаев это решение усложнено рядом вычислений. Чтобы не допускать обидных ошибок, делайте все вычисления на бумаге и обязательно проверьте полученный ответ.

Критерии оценивания

2 баллаХод решения задачи верный, получен верный ответ.
1 баллХод решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена описка или ошибка вычислительного характера.
0 балловРешение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
2 баллаМаксимальный балл.

Пример

Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки, через некоторое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов утра того же дня. На какое расстояние от пристани он отплыл, если скорость реки равна 3 км/ч, а собственная скорость лодки равна 5 км/ч?

Решение

Пусть на х км рыболов отплыл от пристани. Составим таблицу на основе условия задачи. При движении против течения скорость реки мешает нам двигаться, уменьшая скорость на величину скорости течения. А когда двигаемся по течению, река нам помогает двигаться вперед, поэтому скорость увеличивается на величину скорости движения. Столбец скорости заполнили, используя условие задачи. За неизвестное берем то, что нужно найти - расстояние от пристани до места рыбалки. Столбец с расстоянием заполнен таким образом. А время мы находим по формуле связи скорости, времени и расстояния.

Таким образом, получаем:

Скорость, км/чВремя, чРасстояние, км
Против течения5-3=2\(\frac{x}{2}\)х
По течению5+3=8\(\frac{x}{8}\)х

Так как рыболов отплыл в пять утра, а в десять утра он уже вернулся, то отсутствовал он пять часов. Если вычесть из этого времени время, которое он рыбачил, то получим время его пути: \(5 - 2 = 3\) часа – в течение этого времени рыболов плыл.

Судя по таблице, время, которое у него ушло на весь путь, равно: \(\frac{х}{2} + \frac{х}{8}\).

Составим уравнение на основе этих данных: \(\frac{х}{2} + \frac{х}{8} = 3\).

Следующий этап – решить составленное уравнение. Умножим все уравнение на 8:

\(4x + x = 24\)

\(5x = 24\)

\(x = \frac{24}{5} = 4,8\)

Таким образом, рыбак отплыл на 4,8 км.

Ответ: 4,8