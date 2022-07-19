Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Планиметрия
Высота Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Векторы Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Трапеция Отношения в геометрии Медиана Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Многоугольники Средняя линия Симметрия Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Подобие фигур Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Биссектриса Виды треугольников
Формат ОГЭ
Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Числа и действия с ними
Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Координатная прямая Целые числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Практико-ориентированные задания Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы математической статистики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Геометрическая прогрессия Прикладные задачи
Анализ функций
Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Линейная функция Преобразование графиков функции Функции Кусочная функция
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства

Задание 20

Необходимые умения

Задание №20 – третье задание в цепочке уравнений и неравенств, уровень сложности повышается. Нужно уметь решать линейные, полные и неполные квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения, уравнения вида \(\left( x - a \right)\left( x - b \right) = 0\). Для сведения к знакомому виду уравнения следует применять методы группировки, вынесения общего множителя за скобки, метод замены переменной, а также формулы сокращенного умножения. В задании с неравенством следует знать метод интервалов, особенности работы при наличии корня, встречающегося четное количество раз.

Критерии оценивания

2 балла Обоснованно получен верный ответ.
1 балл Решение доведено до конца, но допущена описка или ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0 баллов Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
2 балла Максимальный балл.

Обратите внимание, что вычислительной считается только ошибка, допущенная при счете. Пример не вычислительной ошибки:\(a\left( b + c \right) = ab + c\) – неумение работать с раскрытием скобок; неверно составленная сумма прогрессии (не учтены все ее члены, к примеру) и т.д.

Пример

(задание из демоверсии 2021 года)

Решите уравнение \(x^{4} = \left( 4x - 5 \right)^{2}\).

Решение

Если раскрыть сразу квадрат разности, то мы получим уравнение четвертой степени, для решения которого нужно знать новый алгоритм. Поэтому перенесем правое выражение влево, чтобы увидеть, какие преобразования еще возможны.

\(x^{4} - \left( 4x - 5 \right)^{2} = 0\)

\(\left( x^{2} \right)^{2} - \left( 4x - 5 \right)^{2} = 0\)

Перед нами разность квадратов, применив формулу сокращенного умножения, мы получим произведение множителей, равное нулю:

\(\left( x^{2} - \left( 4x - 5 \right) \right) - \left( x^{2} + \left( 4x - 5 \right) \right) = 0\)

\(\left( x^{2} - 4x + 5 \right)\left( x^{2} + 4x - 5 \right) = 0\)

Произведение множителей тогда дает ноль, когда хотя бы один из множителей ноль.

Если первое уравнение равно нулю:

\(x^{2} - 4x + 5 = 0\)

\(D = 16 - 20 = - 4 < 0\)

Дискриминант отрицательный, значит, корней нет.

Если второе уравнение равно нулю:

\(x^{2} + 4x - 5 = 0\)

\(D = 16 + 20 = 36\)

\(\begin{matrix} \left\lbrack \begin{matrix} х = \frac{- 4 + 6}{2} = 1 \\ х = \frac{- 4 - 6}{2} = - 5 \\ \end{matrix} \right.\ \\ \end{matrix}\)

Если переменная равна 1 или -5, то выражение обращается в ноль, несмотря на то что первый множитель отличен от нуля. Значит, это и есть наши корни.

Ответ: -5;1