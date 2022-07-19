Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Реальная математика
Практико-ориентированные задания Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по воде Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по окружности Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Вероятность Арифметическая прогрессия
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Преобразование графиков функции Функции Функция квадратного корня Свойства функций Линейная функция Квадратичная функция Координатная плоскость
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Планиметрия
Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Равенство фигур Прямоугольник Элементы планиметрии Высота Тригонометрия в геометрии Средняя линия Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Медиана Подобие фигур Векторы Симметрия Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Параллелограммы Ромб Окружнoсть и круг Квадрат Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Натуральные числа и действия с ними Округление дробей Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль

Арифметическая прогрессия

Арифметической прогрессией называют такую числовую последовательность, каждый следующий член которой отличается от предшествующего члена на одно и то же число \(d\).

Например, 1, 3, 5, 7…

Число d называют разностью арифметической прогрессии.

Отметим, что если \(d > 0\), то арифметическая прогрессия является возрастающей последовательностью, если \(d < 0\), то — убывающей последовательностью. А если \(d = 0\)? Это тоже прогрессия, называют ее в математике постоянной прогрессией.

Ряд натуральных чисел дает пример бесконечной арифметической прогрессии с разностью \(d = 1\), а последовательность нечетных и четных чисел – примеры бесконечных арифметических прогрессий, у каждой из которых разность \(d = 2\) (отличие только в первом члене прогрессии).

Если известен первый член арифметической прогрессии \(a_{1}\) и ее разность \(d\), то можно найти любой член этой последовательности по формуле:

  • \(a_{n}\ = \ a_{1}\ + \ d \cdot (n\ - 1)\) — формула \(n\)-го члена,

Пример: Найдите члены \(а_{8}\), \(а_{1000}\) арифметической прогрессии, у которой \(а_{1} = - 2\), \(d = 5\)

Решение:

Найдем по записанной нами формуле:

\(а_{8}\ = \ a_{1}\ + \ d \cdot (8\ - 1)\ = \ - 2\ + \ 7 \cdot 5\ = \ 33\).

\(а_{1000}\ = \ a_{1}\ + \ d \cdot (1000\ - 1)\ = \ - 2\ + \ 999 \cdot 5\ = \ 4993\).

Запишем формулы суммы n первых членов прогрессии:

  • \(S_{n} = \ \frac{a_{1} + a_{n}}{2} \bullet n = \ \frac{2a_{1} + d(n - 1)}{2} \bullet n\);

Пример: Определить сумму \(k\) первых нечетных чисел, начиная с единицы.

Решение:

Последовательность нечетных чисел – арифметическая прогрессия с \(a_{1}\ = \ 1\) и \(d\ = \ 2\)

\(S_{k} = \ \frac{2a_{1} + d(k - 1)}{2} \bullet k = \ \frac{2 \cdot 1 + 2\left( k - 1 \right)}{2} \bullet k = \ \frac{2 + 2k - 2}{2} \bullet k = \ k^{2}\ \)

Например, сумма первых пяти нечетных чисел: \(S_{5} = \ 5^{2} = 25\)

Можно убедиться, что \(1 + 3 + 5 + 7 + 9\ = \ 25\).

Каждый член арифметической прогрессии равен среднему арифметическому его соседних членов (исключение составляют первый и последний члены, т.к. у них только по одному соседнему члену)

  • \(a_{n} = \ \frac{a_{n - 1}\ + \ a_{n + 1}}{2}\) свойство \(n\)-го члена.