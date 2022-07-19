Г. Р. Державин «Памятник»

Классицизм

Классицизм (от лат. Classicus — образцовый) — направление в литературе и искусстве XVII – нач. XIX вв., обратившееся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Требует строгого соблюдения ряда правил, канонов, единств.

1. Исторические корни классицизма и его идейная основа

Складывается в Западной Европе с конца XVI века. Достигает подъема в XVII столетии в связи с расцветом абсолютной монархии во Франции при Людовике XIV.

Возникновение классицизма было обусловлено эпохой абсолютизма в Европе. В то время человек считался всего лишь слугой своего государства, отсюда главная идея классицизма — гражданское служение. Понятие долга стало для этого литературного направления ключевым. В основе эстетики классицизма лежала концепция разумного преобладания долга над человеческими чувствами и страстями. Тот, кто живет рассудком, служит обществу, государству, монарху, способен утвердиться в жизни, стать победителем.

Цель классицизма — просвещать и наставлять публику, обращая ее к возвышенным идеалам. Таким «идеалом» послужила культура античного мира.

В Россию классицизм пришел во второй четверти XVIII века. Это литературное направление продолжило свое существование до начала XIX века, пока ему на смену не пришли сентиментализм и романтизм.

2. Основные черты классицизма в литературе:

Строгое соблюдение законов жанра, разделение на высокие жанры — оду, трагедию, героическую поэму и низкие — комедию, сатиру, басню. Высокие жанры отражали государственную жизнь, исторические события, изображали античные сюжеты. В низких описывалась повседневная жизнь обычных людей. Здесь могли появляться простолюдины, крестьяне.

Не допускалось смешения возвышенного и низменного, трагического и комического, героического и обыденного.

В драматургии — правило трех единств: единство места (все происходит в одном месте), единство времени (все события должны развиваться в течение небольшого отрезка времени — суток), единство действия (единая сюжетная линия должна пронизывать все произведение, «все должно быть направлено к одной цели, к одному намерению»)

Использование героев—масок — устойчивых амплуа, которые переходят из пьесы в пьесу: девушка-госпожа (невеста), субретка (служанка, активно участвует в интриге), глуповатый (обманутый) отец, положительный герой-любовник, отрицательный герой-любовник (вместе с героиней образуют любовный треугольник), резонер (выражает авторскую позицию). В результате девушка выходит замуж за положительного жениха.

Единство характеров героев, их односторонность, внутренняя статичность. Однолинейность характеров выражалась в том, что каждый герой олицетворял какое-либо одно качество (страсть, мужество, благородство, алчность и т.д.).

Отсутствие эволюции характеров.

Схематизм в изображении персонажей.

Деление героев на положительных и отрицательных: одни действовали по велению разума, чувства долга, были добродетельны; другие являлись носителями порока, находились во власти эгоистических страстей. Положительные персонажи были склонны к нравоучительным рассуждениям с авторских позиций.

Герои «высоких» жанров говорили высокопарным, торжественным, приподнятым языком; они произносили длинные монологи с целью полнее раскрыть свои взгляды, убеждения, принципы. Такие монологи замедляли действие пьесы.

Использование «говорящих» фамилий персонажей.

В конфликте добра и зла, разума и глупости, долга и чувства всегда побеждали добро, разум, долг (порок был наказан, а добродетель торжествовала).

Сторонники классицизма обычно заимствовали сюжеты для произведений из античной истории или мифологии.

Правила классицизма требовали логического развертывания сюжета, стройности композиции, четкости и лаконичности языка, рациональной ясности и благородной красоты стиля.

О стихотворении «Памятник»

1. Текст стихотворения

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но

часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

2. Стихотворение было написано в 1795 году, относится к зрелому периоду творчества поэта. Изначально оно называлось «К музе». Стихотворение представляет собой вольный перевод оды древнеримского поэта Горация «К Мельпомене» (муза трагедии). Кроме Державина к оде Горация обращались Ломоносов, Пушкин, Брюсов. Первым перевод оды на русский язык сделал Ломоносов. Этот перевод был достаточно точным, отражал основные идеи и образы оригинала. Державин же предложил перевод-переложение, написав стихотворение в соответствии с российской действительностью и собственными взглядами на поэзию и свои заслуги на поэтическом поприще.

Отражая нападки критиков, которые считали, что Державин занимается в этом стихотворении самовосхвалением, поэт советовал им не обращать внимания на напыщенный и торжественный слог. Державин говорил, что нужно вдумываться в содержание, отмечая, что не себя он восхваляет в данном произведении, а русскую литературу: ей удалось преодолеть границы классицизма и стать более простой для понимания. Естественно, немалая заслуга в этом принадлежит самому Державину, о чем он и упомянул в своем стихотворении.

Термины

Стопа — повторяющееся сочетание ударных и безударных слогов. Последовательность групп ударных и безударных слогов (стоп) в строке и создает стихотворный размер.

Хорей — двусложный стихотворный размер с ударным первым слогом в стопе.

Схема: /_

Пример: «Буря мглою небо кроет, // Вихри снежные крутя...» (А.С. Пушкин «Зимний вечер»)

Ямб — двусложный стихотворный размер с ударным вторым слогом в стопе.

Схема: _ /

Пример: «Мой дядя самых честных правил, // Когда не в шутку занемог, // Он уважать себя заставил // И лучше выдумать не мог» (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Дактиль — трехсложный стихотворный размер с сильным первым слогом в стопе.

Схема: /_ _

Пример: «В полном разгаре страда деревенская... // Доля ты! — русская долюшка женская! // Вряд ли труднее сыскать.» (Н. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...»)

Амфибрахий — трехсложный стихотворный размер с ударным вторым слогом в стопе.

Схема: _ / _

Пример: «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, // И руки особенно тонки, колени обняв. // Послушай: далёко, далёко, на озере Чад // Изысканный бродит жираф.» (Н. Гумилев «Жираф»)

Анапест — трехсложный стихотворный размер с ударным последним, третьим, слогом в стопе.

Схема: _ _ /

Пример: «Ни страны, ни погоста // не хочу выбирать. // На Васильевский остров // я приду умирать.» (И. Бродский «Стансы»)