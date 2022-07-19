Номенклатура неорганических веществ

Формулы большинства неорганических веществ записывают в последовательности от катиона к аниону, от металла к неметаллу, от менее активного неметалла к более электроотрицательному.
В летучих водородных соединениях элементов на первое место ставится этот элемент, а затем водород: СН4, NH3.
В России названия оксидов, оснований, солей часто составляют от аниона к катиону, называя справа налево входящие в это соединение атомы или группы атомов.
Оксиды
Название оксидов строится по принципу: «оксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».
Гидроксиды
Название гидроксидов строится по принципу: «гидроксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».
Кислоты
Кислородсодержащие кислоты, имеющие в своем составе атом неметалла или металла в высшей степени окисления, имеют суффикс –НАЯ или –ВАЯ (кислота), в предыдущей степени – ИСТАЯ (кислота).
Следующий список кислот и названий кислот и кислотных остатков рекомендуется выучить наизусть.
|Название
|Формула
|Остаток
|
плавиковая
фтороводородная
|HF
|фторид
|
соляная
хлороводородная
|HCl
|хлорид
|бромоводородная
|HBr
|бромид
|иодоводородная
|HI
|иодид
|хлорноватистая
|HClO
|гипохлорит
|хлористая
|HClO2
|хлорит
|хлорноватая
|HClO3
|хлорат
|хлорная
|HClO4
|перхлорат
|азотистая
|HNO2
|нитрит
|азотная
|HNO3
|нитрат
|сероводородная
|H2S
|сульфид
|сернистая
|H2SO3
|сульфит
|серная
|H2SO4
|сульфат
|ортофосфорная
|H3PO4
|фосфат
|фосфористая
|H3PO3
|фосфит
|метафосфорная
|HPO3
|метафосфат
|кремниевая
|H2SiO3
|силикат
|угольная
|H2CO3
|карбонат
|марганцовистая
|H2MnO4
|манганат
|марганцевая
|HMnO4
|перманганат
|хромовая
|H2CrO4
|хромат
|дихромовая
|H2Cr2O7
|дихромат
Соли
Названия средних солей строятся по принципу: «название кислотного остатка» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».
Названия кислых солей строятся следующим образом: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».
Названия основных солей строятся так: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРОКСО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».
Номенклатура комплексных солей несколько сложнее, но для сдачи ЕГЭ многого знать не нужно. Следует уметь называть комплексные соли, образованные щелочами и амфотерными соединениями.
4 – тетра
ОН – гидроксо
Zn – цинкат
Na – натрия
=тетрагидроксоцинкат натрия
В ЕГЭ могут встретиться следующие тривиальные названия веществ:
|Формула
|Название
|SiO2
|кварц, кремнезем
|FeS2
|пирит
|NaOH
|
едкий натр
каустическая сода
|CaCO3
|мел, мрамор
|Fe3O4
|железная окалина
|CO
|угарный газ
|SiC
|карборунд
|KClO3
|бертолетова соль
|СаО
|негашеная известь
|Ca(OH)2
|гашеная известь
|K2CO3
|поташ
|NaHCO3
|пищевая сода
|Na2CO3
|сода