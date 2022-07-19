Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов
Теоретическая химия
Степень окисления и валентность Типы химических реакций Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Химические элементы Типы химической связи Строение электронной оболочки Качественные реакции
Химия и жизнь
Химическое загрязнение окружающей среды Человек в мире химических реакций Человек в мире материалов Лаборатория Лабороторное оборудование Массовая доля вещества Правила работы в лаборатории Расчет по химическим уравнениям Человек в мире веществ

Номенклатура неорганических веществ

Формулы большинства неорганических веществ записывают в последовательности от катиона к аниону, от металла к неметаллу, от менее активного неметалла к более электроотрицательному.

В летучих водородных соединениях элементов на первое место ставится этот элемент, а затем водород: СН4, NH3.

В России названия оксидов, оснований, солей часто составляют от аниона к катиону, называя справа налево входящие в это соединение атомы или группы атомов.

  • Оксиды

Название оксидов строится по принципу: «оксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».

Cr2O3 – оксид хрома (III), Р2О5 – оксид фосфора (V)

  • Гидроксиды

Название гидроксидов строится по принципу: «гидроксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».

Fe(OH)2 – гидроксид железа (II), LiOH – гидроксид лития

  • Кислоты

Кислородсодержащие кислоты, имеющие в своем составе атом неметалла или металла в высшей степени окисления, имеют суффикс –НАЯ или –ВАЯ (кислота), в предыдущей степени – ИСТАЯ (кислота).

HNO3 – азотНАЯ кислота, HNO2 – азотИСТАЯ кислота, HMnO4 – марганцеВАЯ кислота, H2MnO4 – марганцовИСТАЯ кислота

Следующий список кислот и названий кислот и кислотных остатков рекомендуется выучить наизусть.

Название Формула Остаток

плавиковая

фтороводородная

 HF фторид

соляная

хлороводородная

 HCl хлорид
бромоводородная HBr бромид
иодоводородная HI иодид
хлорноватистая HClO гипохлорит
хлористая HClO2 хлорит
хлорноватая HClO3 хлорат
хлорная HClO4 перхлорат
азотистая HNO2 нитрит
азотная HNO3 нитрат
сероводородная H2S сульфид
сернистая H2SO3 сульфит
серная H2SO4 сульфат
ортофосфорная H3PO4 фосфат
фосфористая H3PO3 фосфит
метафосфорная HPO3 метафосфат
кремниевая H2SiO3 силикат
угольная H2CO3 карбонат
марганцовистая H2MnO4 манганат
марганцевая HMnO4 перманганат
хромовая H2CrO4 хромат
дихромовая H2Cr2O7 дихромат

  • Соли

Названия средних солей строятся по принципу: «название кислотного остатка» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

K2SO3 – сульфит калия, NaMnO4 – перманганат натрия

Названия кислых солей строятся следующим образом: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

NaHS – гидросульфид натрия, NH4H2PO4 – дигидрофосфат аммония

Названия основных солей строятся так: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРОКСО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

MgOHCl – гидроксохлорид магния, (CuOH)2CO3 – гидроксокарбонат меди (II)

Номенклатура комплексных солей несколько сложнее, но для сдачи ЕГЭ многого знать не нужно. Следует уметь называть комплексные соли, образованные щелочами и амфотерными соединениями.

Na2[Zn(OH)4]

4 – тетра

ОН – гидроксо

Zn – цинкат

Na – натрия

=тетрагидроксоцинкат натрия

Под тривиальной номенклатурой понимают названия, связанные либо с применением вещества в быту, либо с физико-химическими свойствами.

В ЕГЭ могут встретиться следующие тривиальные названия веществ:

Формула Название
SiO2 кварц, кремнезем
FeS2 пирит
NaOH

едкий натр

каустическая сода
CaCO3 мел, мрамор
Fe3O4 железная окалина
CO угарный газ
SiC карборунд
KClO3 бертолетова соль
СаО негашеная известь
Ca(OH)2 гашеная известь
K2CO3 поташ
NaHCO3 пищевая сода
Na2CO3 сода