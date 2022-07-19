Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Теоретическая химия
Химические элементы Типы химических реакций Электролитическая диссоциация Качественные реакции Степень окисления и валентность Типы химической связи Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки
Химия и жизнь
Химическое загрязнение окружающей среды Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории Расчет по химическим уравнениям Человек в мире материалов Лабороторное оборудование Массовая доля вещества Человек в мире веществ Лаборатория

Классификация неорганических веществ

Все неорганические вещества можно разделить на простые и сложные.

Простыми веществами называют такие вещества, которые образованы атомами одного химического элемента.

Азот N2

Кислород О2

Хром Cr

Аргон Ar

Сложные вещества – вещества, образованные из атомов нескольких химических элементов.

Среди простых веществ различают неметаллы и металлы.

Типичные неметаллы – это элементы, для атомов которых характерна способность к присоединению электронов. К неметаллам относятся элементы, которые находятся в главных подгруппах выше условной линии бор – астат.

Среди неметаллов можно выделить подгруппу галогенов: элементы F, Cl, Br, I, At (VIIA группа).

Неметаллы, расположенные в VIIIA группе, а именно: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, носят название инертные, или благородные, газы.

Металлы – это элементы, атомы которых способны отдавать электроны.

В таблице Менделеева металлы расположены ниже условной диагонали от бора к астату. Также все элементы, расположенные в побочных подгруппах, являются металлами.

Среди сложных веществ различают оксиды, гидроксиды, соли, летучие водородные соединения.

Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -2.

Оксиды классифицируют на несолеобразующие (CO, NO, N2O, SiO) и солеобразующие.

Солеобразующие оксиды подразделяют на кислотные, амфотерные и основные.

Кислотные оксиды – оксиды неметаллов (CO2, SO2, P2O5, NO2) и оксиды металлов в степени окисления +5, +6, +7 (V2O5, WO3, Mn2O7).

Основные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +1, +2 (Na2O, CrO).

Амфотерные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +3, +4 (Al2O3, MnO2), а также ZnO, BeO, PbO, SnO.

Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -1, называются пероксидами (Na2O2, BaO2).

Также среди сложных веществ можно выделить класс гидроксидов.

Гидроксиды – сложные вещества, состоящие из катионов металла или аммония и гидроксогрупп.

По проявляемым свойствам гидроксиды могут быть основными (или основаниями), амфотерными и кислотными.

Основания (или основные гидроксиды) – гидроксиды металлов, степень окисления которых составляет +1, +2 (NaOH, Cr(OH)2).

Среди оснований выделяют щелочи.

Щелочи – растворимые гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов (к щелочам также относят Ca(OH)2, хотя по таблице растворимости он малорастворим).

Амфотерные гидроксиды – гидроксиды металлов в степени окисления +3,+4 (Cr(OH)3, Fe(OH)3), а также Be(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2.

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и анионов кислотного остатка.

По составу кислотного остатка кислоты классифицируют на кислородсодержащие (HNO3) и бескислородные (HF), по числу атомов водорода – на одноосновные (HClO), двухосновные (H2SO4) и трехосновные (H3PO4).

Соли – сложные вещества, являющиеся продуктами полного или частичного замещения атомов водорода в кислотах на атомы металлов или катион аммония или частичного замещения гидроксогрупп в основаниях на кислотный остаток.

Среди солей можно выделить следующие группы:

  • Средние соли: катион + анион (NaBrO, KMnO4, NH4Cl)

  • Кислые соли: катион + Н + анион (KHCO3, NH4H2PO4)

  • Основные соли: катион + ОН + анион (MgOHNO3)

  • Двойные соли: катион 1 + катион 2 + анион (KAl(SO4)2)

  • Смешанные соли: катион + анион 1 + анион 2 (CaCl(OCl))

  • Комплексные соли: наличие квадратных скобок (Li3[Fe(OH)6])

Кроме того, среди солей можно выделить тип кристаллогидратов: Na2CO3⋅10H2O.

Такие вещества, как NH3, PH3, CH4, SiH4, AsH3, BH3, относятся к классу летучих водородных соединений.