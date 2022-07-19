Классификация неорганических веществ
Все неорганические вещества можно разделить на простые и сложные.
Простыми веществами называют такие вещества, которые образованы атомами одного химического элемента.
Азот N2
Кислород О2
Хром Cr
Аргон Ar
Сложные вещества – вещества, образованные из атомов нескольких химических элементов.
Среди простых веществ различают неметаллы и металлы.
Типичные неметаллы – это элементы, для атомов которых характерна способность к присоединению электронов. К неметаллам относятся элементы, которые находятся в главных подгруппах выше условной линии бор – астат.
Среди неметаллов можно выделить подгруппу галогенов: элементы F, Cl, Br, I, At (VIIA группа).
Неметаллы, расположенные в VIIIA группе, а именно: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, носят название инертные, или благородные, газы.
Металлы – это элементы, атомы которых способны отдавать электроны.
В таблице Менделеева металлы расположены ниже условной диагонали от бора к астату. Также все элементы, расположенные в побочных подгруппах, являются металлами.
Среди сложных веществ различают оксиды, гидроксиды, соли, летучие водородные соединения.
Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -2.
Оксиды классифицируют на несолеобразующие (CO, NO, N2O, SiO) и солеобразующие.
Солеобразующие оксиды подразделяют на кислотные, амфотерные и основные.
Кислотные оксиды – оксиды неметаллов (CO2, SO2, P2O5, NO2) и оксиды металлов в степени окисления +5, +6, +7 (V2O5, WO3, Mn2O7).
Основные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +1, +2 (Na2O, CrO).
Амфотерные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +3, +4 (Al2O3, MnO2), а также ZnO, BeO, PbO, SnO.
Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -1, называются пероксидами (Na2O2, BaO2).
Также среди сложных веществ можно выделить класс гидроксидов.
Гидроксиды – сложные вещества, состоящие из катионов металла или аммония и гидроксогрупп.
По проявляемым свойствам гидроксиды могут быть основными (или основаниями), амфотерными и кислотными.
Основания (или основные гидроксиды) – гидроксиды металлов, степень окисления которых составляет +1, +2 (NaOH, Cr(OH)2).
Среди оснований выделяют щелочи.
Щелочи – растворимые гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов (к щелочам также относят Ca(OH)2, хотя по таблице растворимости он малорастворим).
Амфотерные гидроксиды – гидроксиды металлов в степени окисления +3,+4 (Cr(OH)3, Fe(OH)3), а также Be(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2.
Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и анионов кислотного остатка.
По составу кислотного остатка кислоты классифицируют на кислородсодержащие (HNO3) и бескислородные (HF), по числу атомов водорода – на одноосновные (HClO), двухосновные (H2SO4) и трехосновные (H3PO4).
Соли – сложные вещества, являющиеся продуктами полного или частичного замещения атомов водорода в кислотах на атомы металлов или катион аммония или частичного замещения гидроксогрупп в основаниях на кислотный остаток.
Среди солей можно выделить следующие группы:
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Средние соли: катион + анион (NaBrO, KMnO4, NH4Cl)
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Кислые соли: катион + Н + анион (KHCO3, NH4H2PO4)
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Основные соли: катион + ОН + анион (MgOHNO3)
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Двойные соли: катион 1 + катион 2 + анион (KAl(SO4)2)
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Смешанные соли: катион + анион 1 + анион 2 (CaCl(OCl))
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Комплексные соли: наличие квадратных скобок (Li3[Fe(OH)6])
Кроме того, среди солей можно выделить тип кристаллогидратов: Na2CO3⋅10H2O.
Такие вещества, как NH3, PH3, CH4, SiH4, AsH3, BH3, относятся к классу летучих водородных соединений.