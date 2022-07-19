Классификация неорганических веществ

Все неорганические вещества можно разделить на простые и сложные.

Простыми веществами называют такие вещества, которые образованы атомами одного химического элемента.

2 Азот N Кислород О 2 Хром Cr Аргон Ar

Сложные вещества – вещества, образованные из атомов нескольких химических элементов.

Среди простых веществ различают неметаллы и металлы.

Типичные неметаллы – это элементы, для атомов которых характерна способность к присоединению электронов. К неметаллам относятся элементы, которые находятся в главных подгруппах выше условной линии бор – астат.

Среди неметаллов можно выделить подгруппу галогенов: элементы F, Cl, Br, I, At (VIIA группа).

Неметаллы, расположенные в VIIIA группе, а именно: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, носят название инертные, или благородные, газы.

Металлы – это элементы, атомы которых способны отдавать электроны.

В таблице Менделеева металлы расположены ниже условной диагонали от бора к астату. Также все элементы, расположенные в побочных подгруппах, являются металлами.

Среди сложных веществ различают оксиды, гидроксиды, соли, летучие водородные соединения.

Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -2.

Оксиды классифицируют на несолеобразующие (CO, NO, N 2 O, SiO) и солеобразующие.

Солеобразующие оксиды подразделяют на кислотные, амфотерные и основные.

Кислотные оксиды – оксиды неметаллов (CO 2 , SO 2 , P 2 O 5 , NO 2 ) и оксиды металлов в степени окисления +5, +6, +7 (V 2 O 5 , WO 3 , Mn 2 O 7 ).

Основные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +1, +2 (Na 2 O, CrO).

Амфотерные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +3, +4 (Al 2 O 3 , MnO 2 ), а также ZnO, BeO, PbO, SnO.

Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -1, называются пероксидами (Na 2 O 2 , BaO 2 ).

Также среди сложных веществ можно выделить класс гидроксидов.

Гидроксиды – сложные вещества, состоящие из катионов металла или аммония и гидроксогрупп.

По проявляемым свойствам гидроксиды могут быть основными (или основаниями), амфотерными и кислотными.

Основания (или основные гидроксиды) – гидроксиды металлов, степень окисления которых составляет +1, +2 (NaOH, Cr(OH) 2 ).

Среди оснований выделяют щелочи.

Щелочи – растворимые гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов (к щелочам также относят Ca(OH) 2 , хотя по таблице растворимости он малорастворим).

Амфотерные гидроксиды – гидроксиды металлов в степени окисления +3,+4 (Cr(OH) 3 , Fe(OH) 3 ), а также Be(OH) 2 , Zn(OH) 2 , Sn(OH) 2 , Pb(OH) 2 .

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и анионов кислотного остатка.

По составу кислотного остатка кислоты классифицируют на кислородсодержащие (HNO 3 ) и бескислородные (HF), по числу атомов водорода – на одноосновные (HClO), двухосновные (H 2 SO 4 ) и трехосновные (H 3 PO 4 ).

Соли – сложные вещества, являющиеся продуктами полного или частичного замещения атомов водорода в кислотах на атомы металлов или катион аммония или частичного замещения гидроксогрупп в основаниях на кислотный остаток.

Среди солей можно выделить следующие группы:

Средние соли: катион + анион (NaBrO, KMnO 4 , NH 4 Cl)

Кислые соли: катион + Н + анион (KHCO 3 , NH 4 H 2 PO 4 )

Основные соли: катион + ОН + анион (MgOHNO 3 )

Двойные соли: катион 1 + катион 2 + анион (KAl(SO 4 ) 2 )

Смешанные соли: катион + анион 1 + анион 2 (CaCl(OCl))

Комплексные соли: наличие квадратных скобок (Li 3 [Fe(OH) 6 ])

Кроме того, среди солей можно выделить тип кристаллогидратов: Na 2 CO 3 ⋅10H 2 O.