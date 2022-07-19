Базы данных

Базы данных – это организованная структура, предназначенная для хранения, изменения и обработки взаимосвязанной информации, преимущественно больших объемов.

В современном мире базы данных активно используются. В них фирмы хранят данные о клиентах и, связанных с ними договорах и поставках; любой сайт, в котором есть регистрация с указанием информации о пользователе и не только использует базы данных.

Для получения нужной информации, хранящейся в базе данных программисты составляют запрос, используя при необходимости логические операции И, ИЛИ, НЕ и операторы сравнения (>, ≥, <, ≤, =, ≠). При поиске в базе данных логические операции работают также, как обычно: И – означает, что все условия должны выполниться, ИЛИ – что должно выполниться хотя бы одно, НЕ – должно выполнятся обратное условие.

Рассмотрим пример задания экзамена, посвящённого как раз получению результата запроса из базы данных.

Задание

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования».

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 36.00)?

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.

Решение

В запросе есть два условия, связанные операцией И, значит нам нужны записи, которые удовлетворяют обоим условиям.

Рассмотрим в начале первое условие и выберем подходящие записи, затем среди них найдём те, что соответствуют и второму условию.

Категория поезда = «скорый»

Таких записей 8:

Пункт назначения Время в пути Вокзал Махачкала 39.25 Павелецкий Махачкала 53.53 Курский Мурманск 35.32 Ленинградский Мурманск 32.50 Ленинградский Нальчик 34.55 Казанский Нерюнгри 125.41 Казанский Новосибирск 47.30 Ярославский Нижневартовск 52.33 Казанский

Время в пути > 36.00 Из оставшихся 8 записей выделяем те, где время больше 36 часов.

Пункт назначения Время в пути Вокзал Махачкала 39.25 Павелецкий Махачкала 53.53 Курский Мурманск 35.32 Ленинградский Мурманск 32.50 Ленинградский Нальчик 34.55 Казанский Нерюнгри 125.41 Казанский Новосибирск 47.30 Ярославский Нижневартовск 52.33 Казанский

Таких записей получилось 5. Так как мы учли на этом этапе оба условия, то это и есть ответ.

Ответ: 5