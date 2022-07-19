В современном мире базы данных активно используются. В них фирмы хранят данные о клиентах и, связанных с ними договорах и поставках; любой сайт, в котором есть регистрация с указанием информации о пользователе и не только использует базы данных.
Для получения нужной информации, хранящейся в базе данных программисты составляют запрос, используя при необходимости логические операции И, ИЛИ, НЕ и операторы сравнения (>, ≥, <, ≤, =, ≠). При поиске в базе данных логические операции работают также, как обычно: И – означает, что все условия должны выполниться, ИЛИ – что должно выполниться хотя бы одно, НЕ – должно выполнятся обратное условие.
Рассмотрим пример задания экзамена, посвящённого как раз получению результата запроса из базы данных.
Задание
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования».
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 36.00)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
Решение
В запросе есть два условия, связанные операцией И, значит нам нужны записи, которые удовлетворяют обоим условиям.
Рассмотрим в начале первое условие и выберем подходящие записи, затем среди них найдём те, что соответствуют и второму условию.
Категория поезда = «скорый»
Таких записей 8:
|Пункт назначения
|Время в пути
|Вокзал
|Махачкала
|39.25
|Павелецкий
|Махачкала
|53.53
|Курский
|Мурманск
|35.32
|Ленинградский
|Мурманск
|32.50
|Ленинградский
|Нальчик
|34.55
|Казанский
|Нерюнгри
|125.41
|Казанский
|Новосибирск
|47.30
|Ярославский
|Нижневартовск
|52.33
|Казанский
Время в пути > 36.00
Из оставшихся 8 записей выделяем те, где время больше 36 часов.
|Пункт назначения
|Время в пути
|Вокзал
|Махачкала
|39.25
|Павелецкий
|Махачкала
|53.53
|Курский
|Мурманск
|35.32
|Ленинградский
|Мурманск
|32.50
|Ленинградский
|Нальчик
|34.55
|Казанский
|Нерюнгри
|125.41
|Казанский
|Новосибирск
|47.30
|Ярославский
|Нижневартовск
|52.33
|Казанский
Таких записей получилось 5. Так как мы учли на этом этапе оба условия, то это и есть ответ.
Ответ: 5