Modal verbs

Особая группа глаголов.

Обозначает:

отношение говорящего к действию, оценку действия,

возможность,

способность,

необходимость,

вероятность совершения действия,

долженствование,

разрешение.

Характеристика модальных глаголов:

не изменяется по лицам и числам,

в отрицаниях употребляется с частицей not,

в вопросах ставится перед подлежащим,

никогда не используются без смыслового глагола,

смысловой глагол используется БЕЗ частицы to (кроме особых случаев*)

* «be to», «ought to», «have to», «have got to», которые включают в себя частицу to

Употребление модальных глаголов по их значению. Некоторые модальные глаголы имеют несколько значений.

физическая способность (ability)

= can (в прошедшем времени имеет форму could)

I can help you. Я могу помочь тебе.

She could dance beautifully when she was young. – Она могла красиво танцевать, когда была молодой.

возможность (possibility)

= may, might

= could

may и might менее формальные, чем could

May I come in? Можно я войду? (У меня есть такая возможность?).

I might have taken only three seconds to show it to you. Мне могло бы понадобиться всего 3 секунды, чтобы показать тебе это.

вероятность, что действие случится в настоящем или будущем (probability)

= should, ought to

Разница между пунктами 2 и 3 в том, что may, might и could будут означать меньшую вероятность, чем should и ought to

уверенность

= must

I phoned, but nobody answered — they must be at work. Я звонил, но никто не отвечал — должно быть, они на работе (т.е. я почти уверен в этом).

глаголы долженствования

= must – необходимость совершения действия (обычно согласно какому-то правилу или закону), а также приказ или совет

I have to work overtime. Мне приходится работать сверхурочно (мне не хочется, но я вынужден это делать).

= have to – необходимость совершения действия при вынужденных обстоятельствах, когда вам явно не хочется что-то делать, но, что называется, «надо»

You mustn’t smoke at the airport. Нельзя курить в аэропорту (такое правило).

выражение просьбы/ разрешения (asking for permission)

= can – используем в неформальной обстановке (при общении с друзьями)

= could – используем в более формальной обстановке

Could you give me his address, please? Не дадите мне его адрес, пожалуйста?

= may, might – используем в деловой переписке или общении в официальной обстановке

запрет (prohibition)

= can’t/ mustn’t

You must not park your car there without permission. Ты не должен парковать свою машину там без разрешения.

= may not – используем в более формальной обстановке

выражение обязательства/ необходимости (obligation)

= must/ have to – необходимость в связи с требованиями правил, законов, авторитетов

You must keep the law. Соблюдай законы.

= ought to – необходимость в силу моральных обязательств

You ought to visit your parents more often. Навещай своих родителей чаще.

совет

= should/ ought to

He should go to this party tonight. Ему следует пойти на эту вечеринку сегодня ночью.

You look tired. You ought to rest for an hour or two. Ты выглядишь уставшим. Тебе нужно отдохнуть час или два.

Для отрицательной формы обычно употребляются следующие сокращения:

cannot = can't,

could not = couldn't,

may not = mayn't,

might not = mightn't,

must not = mustn't,

ought not = oughtn't,

need not = needn’t.

! Исключение

Отрицательная форма для have to. Используется вспомогательный глагол времени Present Simple (do/ does)

I have to clean my room -> I don’t have to clean my room

Вопросительная форма для have to. Используется вспомогательный глагол времени Present Simple (do/ does)

I have to clean my room -> Do I have to clean my room?