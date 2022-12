Future Tenses

I Future Simple

говорим о факте, который случится в дальнейшем

Формула образования: will + V1 (will not/ won’t + V1)

will – вспомогательный глагол

V1 – смысловой глагол, употребляющийся в первой форме

Употребление:

Описание обычных действий в будущем или неизбежных событий в будущем

I will go to the cinema, I have already bought a ticket.

Желание совершить действие возникло в момент речи

It is cold here. I will turn the heat up.

Предсказания (I think, I hope, I believe, etc.; definitely, probably, possibly, etc.)

I believe the weather will be sunny tomorrow.

Обещания

I promise I’ll help you tidy the room.

Маркеры времени:

tomorrow,

the day after tomorrow,

tonight,

next week,

in a month,

later,

soon.

II Future Continuous (можно встретить как Future Progressive)

Основное значение Future Continuous — это фиксирование момента совершения действия. Употребляя продолженное будущее время, говорящий представляет ситуацию изнутри и уделяет внимание непосредственно происходящему процессу.

Подразумевает длительность ситуации.

Формула образования: will be + Ving

Употребление:

Описание действий, которые будут происходить в течение какого-то времени в будущем.

This time next week I will be sunbathing in Sochi.

Действие, которое наверняка произойдет согласно плану, договоренности.

She will be driving to London tonight.

Вежливый вопрос о чьих-либо намерениях на ближайшее будущее.

Will you be watching the show tonight?

Маркеры:

at 5 o’clock next week,

this time tomorrow,

all day long / for the whole day,

during that time

III Future Perfect

Особенность этого времени заключается в подчеркивании результата. Особенно важна фиксация момента, относительно которого описывается результат события.

Tomorrow he will have been dead for ten years — Завтра будет десять лет, как он умер. -> Речь идет о фиксируемой стадии события: 10 лет, как человека не будет в живых. Ситуация имеет отправную точку и тот момент, относительно которого делается заявление (завтра).

Формула образования: will + have + V3

Употребление:

Действие, которое совершится до определённого момента в будущем.

We will have finished our course by the end of June.

Маркеры:

by 5 o’clock / Saturday,

by the end of,

by then,

by tomorrow,

before,

until / till

IV Future Perfect Continuous

не просто фиксирует этап события, но и подчеркивает непрерывность этого действия на всем протяжении временного отрезка.

Формула образования: will + have + been + Ving

Употребление:

Описание продолжительности действия к определенному моменту в будущем.

By tomorrow I will have been taking part in this show for 75 years.

Отличительная черта времени

I will have been representing the county four years at the end of the year — Я буду представлять страну на протяжении четырех лет в конце этого года.

наличие в предложении двух показателей времени.