Начало эпохи дворцовых переворотов

Основные причины дворцовых переворотов

Указ о престолонаследии (1722), изменивший порядок передачи власти, отсутствие среди наследников Петра I столь же яркой и харизматичной личности, какой являлся он сам.

После смерти Петра Великого на престол вступила его жена Екатерина I, которая правила в период с 1725 по 1727.

Екатерина I. Портрет неизвестного художника.

При ней был образован Верховный Тайный совет, который фактически сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Руководил советом А. Д. Меншиков.

Заметную роль на данном этапе играли А. И. Остерман, руководивший внешней политикой России в 1720-е – 1730-е гг. и реформой морского флота в царствование Анны Иоанновны, и А. П. Волынский, ярый противник «бироновщины», вокруг фигуры которого сложился т. н. «кружок Волынского» — группа противников всесильного Э. Бирона.

Портрет А. Д. Меншикова.

Правление Петра II

Преемником Екатерины стал Петр II (1727 – 1730), который был сыном царевича Алексея и приходился Петру I — внуком. Петр II примечателен тем, что он перенес столицу из Санкт-Петербурга обратно в Москву.

Пётр II Алексеевич.

При нем страной продолжает править Верховный Тайный совет, ведущую роль в котором продолжал играть А. Д. Меншиков, который в 1728 году потерял расположение императора и был сослан в Сибирь. Новым фаворитом императора стал И. А. Долгоруков.