Used to, be used to, get used to

Все три конструкции используются для разговора о привычках. В чем же отличие?

Used to

Используется только для прошедшего времени, тех повторяющихся действий в прошлом, которые сейчас больше не происходят.

I used to believe in the Santa Clause. – Раньше я верил в Деда Мороза (сейчас больше не верю).

В отрицательных и вопросительных предложениях используется вспомогательный глагол did.

Утвердительные предложения: used to + inf

Liza used to drink much coffee. – Раньше Лиза пила много кофе.

Отрицательные предложения: did not + use to + inf

I did not use to smoke. – Раньше я не курил.

Вопросительные предложения: did + S + use to + inf

Where did Tom use to go hunting? – Куда Том ходил на охоту?

В более формальных ситуациях отрицание можно образовывать без вспомогательного глагола did.

Our company used not to carry out conferences abroad.

Наша компания раньше не проводила конференции заграницей.

Конструкцию used to можно заменить временем Past Simple. НО! Used to нельзя использовать для одноразовых действий.

She used to work a lot before she got married. = She worked a lot before she got married.

Она много работала (не один раз) до того, как вышла замуж.

Be used to

Используется для описания уже сформировавшейся привычки.

They are used to getting up early. – Они уже привыкли вставать рано.

После конструкции be used to используется существительное или глагол с окончанием -ing.

Утвердительные предложения: am/is/ are + be used to + Ving

Matt is used to sleeping with the lights off. – Мэт привык спать с выключенным светом.

Отрицательные предложения: am/is/ are + be used to + Ving

He isn’t used to drinking coffee with milk.. – Он не привык пить кофе с молоком.

Вопросительные предложения: Am/Is/Are + S + be used to + Ving

Are you used to doing morning exercises every day? – Ты привык делать зарядку каждый день?

Get used to

Используется для описания привычки, которая только формируется (процесс формирования привычки/ привыкания к чему-либо).

I am getting used to my new car. – Я еще привыкаю к своей новой машине.

После конструкции get used to используется существительное, местоимение или глагол с окончанием -ing.

I find it difficult to get used to wearing this ugly uniform. – Мне трудно привыкнуть к этой ужасной форме.

Get used to – это некий этап на пути к be used to.

I found Georgian cuisine very strange at first, but I was getting used to it and now I’m used to it.

Сначала я считал грузинскую кухню странной, потом я постепенно привыкал к ней, а сейчас я уже привык к ней.