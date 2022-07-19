Types of questions

В английском языке существует 4 типа прямых вопросов.
Общий
Специальный (+ вопрос к подлежащему)
Альтернативный
Вопрос с хвостом
I Общий вопрос = General Question
Yes/No Question
Самый распространённый и важный тип вопроса в английском языке:
запрашивает общую информацию,
предполагает ответ да/нет,
всегда начинается со вспомогательного глагола.
Порядок слов в общем вопросе:
Вспомогательный глагол (Auxiliary verb) –
Подлежащее (Subject) -
Сказуемое (Predicate) -
Дополнение (Object) -
Обстоятельство (Adverbial modifier)
Все остальное?
Do you have a cup of coffee every morning? - Ты выпиваешь чашечку кофе каждое утро?
Основными членами вопросительных предложений являются вспомогательный глагол, подлежащее и сказуемое, так как их присутствие обязательно. А остальные члены предложения могут и упускаться из предложения.
Does he swim? Он плавает?
Do you like ice-cream? Ты любишь мороженое?
Если в предложении используется модальный глагол (все, кроме have to и need to) или глагол to be, тогда НЕ требуется помощи дополнительного вспомогательного глагола, так как эти глаголы сами становятся вспомогательными и ставятся на первое место (перед субъектом).
Are you a manager? - Вы менеджер?
Can you sing well? - Вы можете хорошо петь?
May I come in? - Мне можно войти?
Must he sign his name here? - Должен ли он подписаться здесь?
Would you like another piece of cake? - Не хотели бы Вы ещё один кусочек торта?
Общий вопрос может быть также отрицательным.
Don't you like this film? - Разве тебе не нравится этот фильм?
Isn't she adorable? - Разве она не прелестна?
Can't we meet another day? - Не могли бы мы встретиться в другой день?
II Специальный вопрос = Special Question
Wh-question
Вопрос, начинающийся со специальных вопросительных слов:
who? (кто?) what? (что?) where? (где?) when? (когда?) how much? (сколько?) whose? (чей?) и т.д.
Порядок слов в специальном вопросе:
Вопросительное слово (Wh-слово) —
Вспомогательный глагол —
Подлежащее —
Сказуемое (смысловой глагол/существительное/прилагательное) —
Дополнение —
Всё остальное?
Did you fight with him again? - Ты опять с ним подрался? (общий вопрос)
Why did you fight with him again? - Почему ты опять с ним подрался?
Where did you fight with him again? - Где ты опять с ним подрался?
When did you fight with him again? - Когда ты опять с ним подрался?
Иногда предметы к которым задаётся специальный вопрос, выпадают из общего вопроса.
Do you speak French? - Вы говорите по-французски?
What languages do you speak? - На каких языках Вы говорите?
В предложениях с модальными глаголами или с to be, вопросительные слова ставятся опять же в начале, перед этими глаголами.
How can I help you? - Как я могу Вам помочь?
What is your name? - Как твоё имя?/ Как тебя зовут?
Where are you from? - Откуда ты родом?
Часто в английских специальных вопросах встречаются предлоги, связанные с основным глаголом. Как правило, эти предлоги ставятся в самый конец предложения.
What are you looking for? -Что ты ищешь?
Who is she talking to? - С кем она разговаривает?
* Вопрос к подлежащему (Subject Question)
имеет особую структуру
НЕ нужно менять прямой порядок слов
НЕ требует вспомогательного глагола (auxiliary verb)
заменяет подлежащее вопросительным словом
We go to the cinema. – Who goes to the cinema?
The glass is on the table. – What is on the table?
Most girls here wear skirts. – Who wears skirts here?
III Альтернативный вопрос = Alternative Question
предлагает сделать выбор,
всегда присутствует союз or (или).
ответ как бы уже присутствует в вопросе, нужно только выбрать из двух заданных предметов, лиц, качеств и т.д.
Do you like plums or peaches? - Ты любишь сливы или персики?
Is he from Scotland or from Wales? - Он из Шотландии или из Уэльса?
Can she sing or dance? - Она может петь или танцевать?
Порядок слов в альтернативном вопросе:
Такой же как в общем, лишь добавляется союз or (или) и дополнительная часть для выбора.
Is she a lawyer or a judge? - Она адвокат или судья?
Did he go to his place or to his friend's? - Он пошёл к себе или к другу?
Альтернативный вопрос может быть похож и на специальный.
What are you going to order: pork or beef? - Что ты собираешься заказать: свинину или говядину?
When are having a holiday: in April or in May? - Когда у тебя будут каникулы: в апреле или в мае?
IV Вопрос с хвостом = Tag-question
переводится как «разделительный вопрос», но он ничего не разделяет,
выражает сомнение, удивление или подтверждение сказанного,
на русский язык переводится «не так ли?»,
НЕ требует вспомогательного глагола,
прямой порядок слов (как в обычном предложении),
в конце добавляется “хвостик” -tag
Если основное предложение утвердительное, хвостик отрицательный
John is a good student, isn't he? - Джон хороший студент, не так ли?
Если основное предложение отрицательное, хвостик утвердительный
Jamie's parents aren't from Spain, are they? - Родители Джейми не из Испании, не так ли?
Все английские глаголы, за исключением to be и модальных, строят вопросы с помощью вспомогательных глаголов do, does или did (если речь идёт о прошлом).
You don't like your neighbours, do you? - Ты не любишь своих соседей, не так ли?
He likes his friend's brother, doesn't he? - Он любит брата своего друга, не так ли?
Note!
Хвостик к местоимению «я» и глаголу to be будет как для второго лица
I am a fabulous, aren’t I?
Хвостик для предложения с Let’s будет в виде shall
Let’s go to the mall, shall we?