Types of questions

В английском языке существует 4 типа прямых вопросов.

Общий Специальный (+ вопрос к подлежащему) Альтернативный Вопрос с хвостом

I Общий вопрос = General Question

Yes/No Question

Самый распространённый и важный тип вопроса в английском языке:

запрашивает общую информацию ,

предполагает ответ да/нет ,

всегда начинается со вспомогательного глагола.

Порядок слов в общем вопросе:

Вспомогательный глагол (Auxiliary verb) – Подлежащее (Subject) - Сказуемое (Predicate) - Дополнение (Object) - Обстоятельство (Adverbial modifier) Все остальное?

Do you have a cup of coffee every morning? - Ты выпиваешь чашечку кофе каждое утро?

Основными членами вопросительных предложений являются вспомогательный глагол, подлежащее и сказуемое, так как их присутствие обязательно. А остальные члены предложения могут и упускаться из предложения.

Does he swim? Он плавает?

Do you like ice-cream? Ты любишь мороженое?

Если в предложении используется модальный глагол (все, кроме have to и need to) или глагол to be, тогда НЕ требуется помощи дополнительного вспомогательного глагола, так как эти глаголы сами становятся вспомогательными и ставятся на первое место (перед субъектом).

Are you a manager? - Вы менеджер?

Can you sing well? - Вы можете хорошо петь?

May I come in? - Мне можно войти?

Must he sign his name here? - Должен ли он подписаться здесь?

Would you like another piece of cake? - Не хотели бы Вы ещё один кусочек торта?

Общий вопрос может быть также отрицательным.

Don't you like this film? - Разве тебе не нравится этот фильм?

Isn't she adorable? - Разве она не прелестна?

Can't we meet another day? - Не могли бы мы встретиться в другой день?

II Специальный вопрос = Special Question

Wh-question

Вопрос, начинающийся со специальных вопросительных слов:

who? (кто?) what? (что?) where? (где?) when? (когда?) how much? (сколько?) whose? (чей?) и т.д.

Порядок слов в специальном вопросе:

Вопросительное слово (Wh-слово) — Вспомогательный глагол — Подлежащее — Сказуемое (смысловой глагол/существительное/прилагательное) — Дополнение — Всё остальное?

Did you fight with him again? - Ты опять с ним подрался? (общий вопрос)

Why did you fight with him again? - Почему ты опять с ним подрался?

Where did you fight with him again? - Где ты опять с ним подрался?

When did you fight with him again? - Когда ты опять с ним подрался?

Иногда предметы к которым задаётся специальный вопрос, выпадают из общего вопроса.

Do you speak French? - Вы говорите по-французски?

What languages do you speak? - На каких языках Вы говорите?

В предложениях с модальными глаголами или с to be, вопросительные слова ставятся опять же в начале, перед этими глаголами.

How can I help you? - Как я могу Вам помочь?

What is your name? - Как твоё имя?/ Как тебя зовут?

Where are you from? - Откуда ты родом?

Часто в английских специальных вопросах встречаются предлоги, связанные с основным глаголом. Как правило, эти предлоги ставятся в самый конец предложения.

What are you looking for? -Что ты ищешь?

Who is she talking to? - С кем она разговаривает?

* Вопрос к подлежащему (Subject Question)

имеет особую структуру

НЕ нужно менять прямой порядок слов

НЕ требует вспомогательного глагола (auxiliary verb)

заменяет подлежащее вопросительным словом

We go to the cinema. – Who goes to the cinema?

The glass is on the table. – What is on the table?

Most girls here wear skirts. – Who wears skirts here?

III Альтернативный вопрос = Alternative Question

предлагает сделать выбор ,

всегда присутствует союз or (или ).

ответ как бы уже присутствует в вопросе, нужно только выбрать из двух заданных предметов, лиц, качеств и т.д.

Do you like plums or peaches? - Ты любишь сливы или персики?

Is he from Scotland or from Wales? - Он из Шотландии или из Уэльса?

Can she sing or dance? - Она может петь или танцевать?

Порядок слов в альтернативном вопросе:

Такой же как в общем, лишь добавляется союз or (или) и дополнительная часть для выбора.

Is she a lawyer or a judge? - Она адвокат или судья?

Did he go to his place or to his friend's? - Он пошёл к себе или к другу?

Альтернативный вопрос может быть похож и на специальный.

What are you going to order: pork or beef? - Что ты собираешься заказать: свинину или говядину?

When are having a holiday: in April or in May? - Когда у тебя будут каникулы: в апреле или в мае?

IV Вопрос с хвостом = Tag-question

переводится как «разделительный вопрос», но он ничего не разделяет,

выражает сомнение , удивление или подтверждение сказанного ,

на русский язык переводится «не так ли?»,

НЕ требует вспомогательного глагола,

прямой порядок слов (как в обычном предложении),

в конце добавляется “хвостик” -tag

Если основное предложение утвердительное, хвостик отрицательный

John is a good student, isn't he? - Джон хороший студент, не так ли?

Если основное предложение отрицательное, хвостик утвердительный

Jamie's parents aren't from Spain, are they? - Родители Джейми не из Испании, не так ли?

Все английские глаголы, за исключением to be и модальных, строят вопросы с помощью вспомогательных глаголов do, does или did (если речь идёт о прошлом).

You don't like your neighbours, do you? - Ты не любишь своих соседей, не так ли?

He likes his friend's brother, doesn't he? - Он любит брата своего друга, не так ли?

Note!

Хвостик к местоимению «я» и глаголу to be будет как для второго лица

I am a fabulous, aren’t I?

Хвостик для предложения с Let’s будет в виде shall

Let’s go to the mall, shall we?