Too and enough

Too Enough Наречие too имеет два значения: Тоже (I like apples too = Я тоже люблю яблоки) Слишком (It is too boring = Это слишком скучно) Дальше речь пойдет о втором значении. Наречие enough переводится как «достаточно».

Разница в использовании этих двух наречий заключается в порядке слов.

Too

Используется всегда перед прилагательными или наречиями.

She is too lazy to do her homework (lazy - прилагательное)

Она слишком ленива, чтобы сделать свое домашнее задание.

He talks too fast (fast - наречие)

Он говорит слишком быстро.

Enough

Используется после прилагательных и наречий

This man is tall enough (tall - прилагательное)

Этот мужчина достаточно высокий.

You will not earn a lot of money unless you work hard enough (hard - наречие)

Ты не заработаешь много денег, если не будешь достаточно усердно трудиться.

Too many/ Too much and Enough

Оба эти наречия ставятся перед существительными.

I have too many tasks to do (task - существительное)

У меня слишком много задач, которые мне надо выполнить.

I ate too much beef last evening.

Я съел слишком много говядины прошлым вечером (beef - существительное)

Разница в употреблении much и many

much – неисчисляемые существительные

many – исчисляемые существительные

2. I have enough experience to give you an advice (experience - существительное)

У меня достаточно опыта, чтобы дать тебе совет.

Summary Too + прилагательное/ наречие.

Прилагательное/ наречие + enough.

Too many/ Too much/ Enough + существительное.

Часто употребляемые конструкции

Too

Too + прилагательное/наречие + for/ to+infinitive

This dress is too expensive to buy it.

Это платье слишком дорогое, чтобы его купить.

He is too old for this game.

Он слишком стар для этой игры.

Enough

Enough + существительное + for/ to+infinitive

Наречие/Прилагательное + enough + for/ to+infinitive

There was enough food for all participants of the conference.

Там было достаточно еды для всех участников конференции.

The book was interesting enough for us.

Книга была достаточно интересной для нас.