Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Английский язык
Phrases and structures
Linking devices for contrast Dependent prepositions Types of questions Quantifiers (a) few / (a) little would rather / had better Wish structures
Grammar. Non-verbs
Definite and indefinite articles: general rules Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison both / either / neither adverbs with different meaning Intensifiers too / enough Pronouns
Grammar. Verbs
Present Tenses Stative verbs with changing meaning Past Tenses Passive Voice Modal verbs used to / be used to / get used to Past Perfect Simple and Continuous

Pronouns

Местоимение — это часть речи, указывающая на человека или предмет, но не называющая его.

Например: Коля играет в футбол. Он смеется. Kolya is playing football. He is laughing.

В этом предложении Он — личное местоимение, которое указывает на Колю. По-английски это местоимение звучит как He.

В этом примере местоимение является подлежащим, т.е. стоит в именительном падеже. Однако, когда личное местоимение играет в предложении роль дополнения, т.е. стоит в косвенном падеже, оно меняет свою грамматическую форму. Например:

Коля играет в футбол с Димой. Коля смеется с ним. Kolya is playing football with Dima. He is laughing with him.

То есть каждый раз, когда местоимение he выполняет роль дополнения, оно меняет форму на him. По такому же принципу меняются другие личные местоимения, их формы ты можешь увидеть в таблице ниже:

Личные местоимения

(в роли подлежащего)

 Пример

Личные местоимения

(в роли дополнения)
I I like cats and cats like me. me
you

You are so beautiful!

Everyone loves you.

 you
he

He is being rude.

I want to talk to him.

 him
she

She is eating a cake.

I don’t see her.

 her
it

I’m reading a book. It is very interesting.

Give it to me.

 it
we

We have a house.

She invited us to the party.

 us
they

They are very funny.

We are laughing at them.

 them

Возвратные местоимения имеют значение возвратности, то есть “сам, самостоятельно, себя”. В русском языке возвратность передается с помощью суффикса -ся (-сь).

I work for myself. = Я работаю на себя.

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность чего-либо кому-либо. Существует две группы притяжательных местоимений. Первая группа используется перед существительным, а после второй существительное не ставится.

It’s not my pen, it’s yours. = Это не моя ручка, а твоя.