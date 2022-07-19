В английском языке существует несколько залогов. В изъявительном наклонении их два – активный и пассивный.
Активный залог – это всем нам знакомые времена, т.е. предложения, в которых подлежащее совершает действие
I wrote the essay
Пассивный же залог – это такое предложение, в котором подлежащим становится объект, над которым совершается действие
The essay was written (by me)
Можно сказать, что активный и пассивный залог – это действительный и страдательный залог в русском языке.
Нам нужен глагол to be в соответствующей видовременной форме, а также V3 (третья форма глагола)
To be + V3
|Passive Voice
|Present
|Past
|Future
|Simple
|am/are/is done
|was/were done
|will be done
|Continuous
|am/are/is being done
|was/were being done
|—
|Perfect
|has/have been done
|had been done
|will have been done
|Perfect Continuous
|—
|—
|—
Отрицательная и вопросительная формы образуются по тем же правилам, что и формы действительного залога:
Для отрицания используем частицу not после вспомогательного глагола
This work was not finished!
Для вопроса – меняем порядок слов
Was this report done on time?
Если в страдательной конструкции указывается исполнитель действия, выраженный одушевлённым существительным или местоимением, ему предшествует предлог by:
The Lord of the Rings was directed by Peter Jackson
Если в конструкции указывается объект или материал, при помощи которого совершено действие, употребляется предлог with:
The window was broken with a stone