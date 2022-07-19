Gradable and ungradable adjectives

В английском языке большинство прилагательных можно усилить или ослабить с помощью различных наречий, у таких прилагательных есть градация – они называются gradable. Некоторые прилагательные уже имеют значение качества в высшей степени – такие прилагательные называются ungradable.

Можно сказать «очень холодный», very cold, или «не очень горячий», not very hot. Можно использовать их в сравнительной степени – It’s colder here. Такие прилагательные называются gradable adjectives.

Прилагательные, обладающие абсолютными значениями, называются ungradable, они уже имеют высшую степень качества (кипящий, ледяной).

Для того, чтобы изменить степень gradable прилагательного, используются следующие наречия:

Very – очень

Really – действительно

Extremely – крайне

Highly – весьма

Slightly – слегка

Quite – вполне

Для работы с ungradable прилагательными используются другие наречия:

Absolutely – абсолютно

Completely – всецело

Totally – полностью

Nearly – почти

Almost – почти

Virtually – практически

В английском языке существуют фиксированные сочетания наречий и прилагательных, такие как: