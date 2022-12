Both, either, neither

Все три слова используются для соединения двух понятий (предметов, людей, абстракций и т.д.) либо в положительном, либо в отрицательном контексте.

Both

= оба, обе

= и то, и другое

Используется перед существительными во множественном числе

Both my daughters love apricots.

Используется с прилагательными во множественном числе

Mary is both tall and slim.

НЕ используется в отрицаниях!

Когда both является подлежащим, глагол употребляется во множественном числе.

Both are awesome.

Either

= либо тот, либо другой

= любой из двух/ один из двух

Используется в отрицательных предложениях

I don’t like peaches either.

В утвердительных предложениях может употребляться с союзом or

Either you or your friend has to wash the floor.

Используется в вопросительных предложениях

Has anyone visited in either of these museums?

Когда местоимение either является подлежащим, то глагол сказуемое употребляется в единственном числе.

Either is suitable. - Любой подойдет.

Neither

= ни тот, ни другой

= никто из двух

Используется в отрицательных предложениях, НО после neither ставится глагол БЕЗ отрицания

Neither of us wanted to spend there all night.

В утвердительных предложениях употребляется с союзом nor

I need neither the red pen nor the blue one. (= I don’t need red and blue pens)

! Когда предметов больше, чем два, то вместо neither , используется местоимение none (of), которое также означает «ни один из двух, ни тот, ни другой».

None of the vases was worth buying. (=Ни одна из ваз не была достойна быть купленной. То есть ваз было больше, чем две)