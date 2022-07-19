(a) few / (a) little

Обозначение количества в английской языке
В английском языке выделяют следующие местоименные прилагательные:
much, many – “много”
little, few – “мало”
Much, little определяют неисчисляемые существительные:
There is much food to eat /There is little water in the kettle (Как много еды нужно съесть. Как мало воды в этом чайнике)
Many, few – ставятся перед исчисляемыми существительными:
There are many brave people, but only few can be heroes. (В мире много храбрый людей, но мало кто может стать героем)
Little, few в сочетании с неопределённым артиклем образуют устойчивые сочетания со следующими значениями:
a few – "несколько"
a little – "немного"
A little – "немного" и a few – "несколько" употребляются в смысле "некоторое, хотя и небольшое количество", в то время как little и few – "мало" употребляются в смысле "недостаточно, почти нет".
I've got little time.
У меня мало времени.
I've got a little time.
У меня есть немного времени.
He has few friends.
У него мало друзей.
He has a few friends.
У него есть несколько друзей.