Учебник MAXIMUM Education

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8 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Present Tenses Stative verbs with changing meaning Past Tenses Passive Voice Modal verbs used to / be used to / get used to Past Perfect Simple and Continuous
Phrases and structures
Quantifiers (a) few / (a) little would rather / had better Wish structures Linking devices for contrast Dependent prepositions Types of questions
Grammar. Non-verbs
Pronouns Definite and indefinite articles: general rules Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison both / either / neither adverbs with different meaning Intensifiers too / enough

(a) few / (a) little

Обозначение количества в английской языке

В английском языке выделяют следующие местоименные прилагательные:

much, many – “много”

little, few – “мало”

Much, little определяют неисчисляемые существительные:

There is much food to eat /There is little water in the kettle (Как много еды нужно съесть. Как мало воды в этом чайнике)

Many, few – ставятся перед исчисляемыми существительными:

There are many brave people, but only few can be heroes. (В мире много храбрый людей, но мало кто может стать героем)

Little, few в сочетании с неопределённым артиклем образуют устойчивые сочетания со следующими значениями:

a few – "несколько"

a little – "немного"

A little – "немного" и a few – "несколько" употребляются в смысле "некоторое, хотя и небольшое количество", в то время как little и few – "мало" употребляются в смысле "недостаточно, почти нет".

I've got little time.

У меня мало времени.

I've got a little time.

У меня есть немного времени.

He has few friends.

У него мало друзей.

He has a few friends.

У него есть несколько друзей.