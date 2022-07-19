Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Планиметрия
Квадрат Прямоугольник Медиана Элементы планиметрии Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Симметрия Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Треугольники. Площади Виды треугольников Средняя линия Площади четырёхугольников Высота Многоугольники Трапеция Биссектриса Серединный перпендикуляр Равенство фигур Прямые и углы на плоскости
Формулы и выражения
Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на отношения
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Неравенства
Простейшие неравенства

Квадрат

Квадрат – это параллелограмм, все углы и стороны которого между собой равны.

Квадрат – правильный четырёхугольник.

Каждый квадрат является и параллелограммом, и прямоугольником, и ромбом, при этом не каждый параллелограмм, прямоугольник или ромб – квадрат.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ КВАДРАТА:

Квадрат обладает всеми свойствами параллелограмма, прямоугольника и ромба.

Чтобы четырёхугольник являлся квадратом, нужно, чтобы он имел хотя бы один признак параллелограмма, хотя бы один признак прямоугольника и хотя бы один признак ромба.

ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА:

Площадь квадрата находится также, как площадь параллелограмма, ромба или прямоугольника, но из-за сочетания всех этих свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)