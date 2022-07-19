Грамматические ошибки

Предлоги благодаря, согласно, вопреки, наперекор, подобно употребляются только с существительными в дательном падеже:
Например: согласно законУ, воопреки непогодЕ
Предлог ПО в значении «после чего-либо» употребляется только с существительными в предложном падеже:
Например: по приездЕ, по прилетЕ, по возвращении.
Предлоги в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством употребляются только с существительными в родительном падеже:
Например: в силу обстоятельств, в течение недели, по причине отсутствия
После глаголов, обозначающих эмоции (скучать, горевать, плакать, тосковать), предлог ПО требует предложного падежа, если после него стоят местоимения МЫ и ВЫ:
Скучаем по вас (П. п)
Тоскуют по нас (П. п)
Подлежащее и сказуемое должны быть в форме либо единственного, либо множественного числа. Сказуемое не может употребляться в единственном числе, если подлежащее стоит во множественном, и наоборот.
Сказуемое должно стоять в той же форме, что и подлежащее:
либо в форме единственного числа: кто (ед.ч.) + читает (ед.ч.),
либо в форме множественного числа: те (мн.ч.) + знают (мн.ч.).
Например: На встречу с писателем пришли мн.ч. те, кто ед.ч. любит современный детектив.
Сказуемое при однородных подлежащих:
При прямом порядке слов (сказуемое следует за однородными подлежащими) обычно употребляется форма множественного числа: Жара и засуха стояли более трёх недель.
При обратном порядке (сказуемое перед однородными подлежащими) - форма единственного числа: Хорошо работала связь и комендантские службы.
Несогласованные приложения – названия предприятий, организаций, печатных органов, художественных произведений в кавычках: «Орел и решка», «Щелкунчик»
Если в предложении есть определяемое слово, то несогласованное приложение всегда стоит в именительном падеже: Сын прочитал сказку (определяемое слово) «ЗолушкА».
Если в предложении нет определяемого слова, то несогласованное приложение изменяется по падежам: Сын прочитал «ЗолушкУ».
Объединять можно только те глаголы, которые требуют одного и того же падежа после себя:
Она ждала (кого?) его и звонила (кому?) ему весь вечер. – Правильно
Она
ждала и звонила ему весь вечер. – Неправильно
Родительного падежа требуют глаголы:
Достигать, добиваться, желать, жаждать, хотеть, ожидать, наделать, опасаться, остерегаться, бояться, избегать, лишаться, пугаться, стыдиться, сторониться, стоить, искать, просить, требовать и др. (кого? чего?).
Глаголы с отрицанием: не видеть, не замечать, не слышать и др. (кого? чего?).
Дательного падежа требуют глаголы:
Давать, верить, доверять, угрожать, потакать, учиться, радоваться, улыбаться, говорить, отвечать, грозить, угрожать, возражать, кланяться, кивать, махать, сигналить, звонить, писать, говорить, рассказывать, объявлять, отвечать, объяснять, сообщать, нравиться, казаться, мешать, вредить, мстить, изменять, вредить, мстить, надоедать, опротиветь, дарить, покупать, приносить, посылать, показывать, помогать, обещать, сниться и др. (кому? чему?).
Винительного падежа требуют все переходные глаголы:
Давать, дарить, продавать, покупать, посылать, показывать, обещать, строить, шить, убирать, мыть, стирать, брать, класть, ставить, вешать, видеть, смотреть, слышать, слушать, чувствовать, испытывать, замечать, любить, ненавидеть, презирать, уважать, ценить, помнить, понимать, изучать, решать, учить, рассказывать, объяснять, сообщать, говорить, благодарить, поздравлять, вспоминать, встречать, ругать, ждать и др. (кого? что?).
Творительного падежа требуют глаголы:
Править, руководить, распоряжаться, командовать, управлять, верховодить, заведовать, увлекаться, интересоваться, заниматься, любоваться, восхищаться, восторгаться, наслаждаться, гордиться, восторгаться, восхищаться, пленяться, дорожить, владеть, пользоваться, обладать, овладевать, хвалиться, гордиться, хвастаться, клясться, торговать, жертвовать, рисковать, быть, стать, становиться, явиться, оказаться, остаться, считаться, слыть, называться и др. (кем? чем?).
Полные и краткие формы прилагательных не употребляются в качестве однородных членов предложения.
Объединять можно только прилагательные в одной форме.
На небосклоне звезды были бледны и неярки
На небосклоне звезды были бледные и неяркие
Первое и самое главное правило: основное действие, выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастным оборотом, должны совершаться одним лицом.
Пример: Испугавшись шума, стая улетела.
Стая → улетела → испугалась.
Если нарушается основное правило ― основное и добавочное действие относятся к разным лицам.
Пример: Спрыгнув с трамвая, у меня улетела шляпа.
Шляпа → улетела -/-> спрыгнула.
Определение, выраженное причастным оборотом должно стоять в том же падеже, что и определяемое слово. Нужно правильно найти определяемое слово и задать от него вопрос:
Я бродил по улицам - определяемое слово,(каким?) заросшИМ одуванчиками и цветущей травой
Причиной ошибки может быть неверный порядок слов в предложении: определяемое слово не должно находиться внутри определения
Неправильно: Опубликованная статья в газете вызвала большой интерес
Правильно: Статья, опубликованная в газете, вызвала большой интерес
При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме первого лица следует заменить местоимениями и глаголами в форме третьего лица.
Местоимения 1-го и 2-го лица в косвенной речи не используются, если они не относятся к говорящему.
Пример: П.И. Багратион о себе говорил, что последнюю каплю крови пожертвует он России.- косвенная речь, все глаголы и местоимения в форме 3го лица
Совершенный вид глагола — это действие законченное, совершённое (вопрос: что Сделать?). Несовершенный — это действие продолжительное (вопрос: что Делать?).
Все глаголы в предложении должны стоять в одном времени и виде.
Неправильно: Надо помогать молодежи расти-несов.вид и проявить-сов.вид свои способности.
Правильно: Надо помогать-несов.вид молодежи расти-несов.вид и проявлять-несов.вид свои способности.
или
Надо помочь-сов.вид молодежи вырасти-сов.вид и проявить-сов.вид свои способности.
Один из вариантов ошибки - употребление нескольких союзов с одним значением, что приводит к избыточности.
Лучше переоценить риск, чем
нежели не заметить его.
Распространённая ошибка - избыточное употребление частицы бы.
Я хочу, чтобы вы напомнили
бы секретарю о вечерней встрече.
Еще одна ошибка - неоправданное употребление соотносительного слова то.
Я понимаю
о том, что встречу перенесли из-за разногласий участников.
Я понимаю
то, что встречу перенесли из-за разногласий участников.
Если в сложноподчинённом предложении имеется несколько придаточных, которые находятся в последовательном подчинении, то повторное употребление одного и того же союза является ошибкой.
Я хотел, чтобы вы напомнили секретарю, чтобы она уточнили время встречи. =>
Я бы хотел, чтобы вы напомнили секретарю следующее: пусть она уточнит время встречи.
Определительное придаточное предложение не может быть однородным с причастным оборотом.
Доктор, назначивший лечение и к которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел. => Доктор, который назначил мне лечение и к которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел
Если в сложноподчинённом предложении есть придаточное определительное, то важно обратить внимание на то, к какому слову в главном предложении относится который, иначе может возникнуть двусмысленность.
Я показал гостям автограф писателя, который мне очень дорог. (Кто дорог - автограф или писатель?).
В сложных предложениях внимательно проверяем форму слова который (род, число, падеж): форма определяется его ролью в предложении (если оно является подлежащим, то именительный падеж, если дополнением, то форму диктует управляющее слово).
Это был тот самый аргумент, который нам так не хватало. => Это был тот самый аргумент, которого нам так не хватало (чего?).
Образование падежных форм числительных: у порядковых числительных изменяется только последнее слово: студенты перешли из двести пятой аудитории в триста одиннадцатую; контракт продлен до две тысячи десятого года.
Употребление собирательных числительных: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро допустимо только в следующих случаях: с существительными, обозначающими лиц мужского пола: двое друзей, трое братьев; обозначающими детенышей животных: пятеро котят, семеро козлят; обозначающими парные или составные предметы и имеющими форму только мн. ч.: двое ножниц, четверо суток.
Собирательные числительные НЕ употребляются с существительными, обозначающими лиц женского пола: две дочери, три сестры.