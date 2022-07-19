Грамматические ошибки

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Предлоги благодаря, согласно, вопреки, наперекор, подобно употребляются только с существительными в дательном падеже:

Например: согласно законУ, воопреки непогодЕ

Предлог ПО в значении «после чего-либо» употребляется только с существительными в предложном падеже:

Например: по приездЕ, по прилетЕ, по возвращении.

Предлоги в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством употребляются только с существительными в родительном падеже:

Например: в силу обстоятельств, в течение недели, по причине отсутствия

После глаголов, обозначающих эмоции (скучать, горевать, плакать, тосковать), предлог ПО требует предложного падежа, если после него стоят местоимения МЫ и ВЫ:

Скучаем по вас (П. п)

Тоскуют по нас (П. п)

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Подлежащее и сказуемое должны быть в форме либо единственного, либо множественного числа. Сказуемое не может употребляться в единственном числе, если подлежащее стоит во множественном, и наоборот.

Сказуемое должно стоять в той же форме, что и подлежащее:

либо в форме единственного числа: кто (ед.ч.) + читает (ед.ч.),

либо в форме множественного числа: те (мн.ч.) + знают (мн.ч.).

Например: На встречу с писателем пришли мн.ч. те, кто ед.ч. любит современный детектив.

Сказуемое при однородных подлежащих:

При прямом порядке слов (сказуемое следует за однородными подлежащими) обычно употребляется форма множественного числа: Жара и засуха стояли более трёх недель.

При обратном порядке (сказуемое перед однородными подлежащими) - форма единственного числа: Хорошо работала связь и комендантские службы.

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением.

Несогласованные приложения – названия предприятий, организаций, печатных органов, художественных произведений в кавычках: «Орел и решка», «Щелкунчик»

Если в предложении есть определяемое слово, то несогласованное приложение всегда стоит в именительном падеже: Сын прочитал сказку (определяемое слово) «ЗолушкА».

Если в предложении нет определяемого слова, то несогласованное приложение изменяется по падежам: Сын прочитал «ЗолушкУ».

Ошибка в построении предложения с однородными членами.

Объединять можно только те глаголы, которые требуют одного и того же падежа после себя:

Она ждала (кого?) его и звонила (кому?) ему весь вечер. – Правильно

Она ждала и звонила ему весь вечер. – Неправильно

Родительного падежа требуют глаголы:

Достигать, добиваться, желать, жаждать, хотеть, ожидать, наделать, опасаться, остерегаться, бояться, избегать, лишаться, пугаться, стыдиться, сторониться, стоить, искать, просить, требовать и др. (кого? чего?).

Глаголы с отрицанием: не видеть, не замечать, не слышать и др. (кого? чего?).

Дательного падежа требуют глаголы:

Давать, верить, доверять, угрожать, потакать, учиться, радоваться, улыбаться, говорить, отвечать, грозить, угрожать, возражать, кланяться, кивать, махать, сигналить, звонить, писать, говорить, рассказывать, объявлять, отвечать, объяснять, сообщать, нравиться, казаться, мешать, вредить, мстить, изменять, вредить, мстить, надоедать, опротиветь, дарить, покупать, приносить, посылать, показывать, помогать, обещать, сниться и др. (кому? чему?).

Винительного падежа требуют все переходные глаголы:

Давать, дарить, продавать, покупать, посылать, показывать, обещать, строить, шить, убирать, мыть, стирать, брать, класть, ставить, вешать, видеть, смотреть, слышать, слушать, чувствовать, испытывать, замечать, любить, ненавидеть, презирать, уважать, ценить, помнить, понимать, изучать, решать, учить, рассказывать, объяснять, сообщать, говорить, благодарить, поздравлять, вспоминать, встречать, ругать, ждать и др. (кого? что?).

Творительного падежа требуют глаголы:

Править, руководить, распоряжаться, командовать, управлять, верховодить, заведовать, увлекаться, интересоваться, заниматься, любоваться, восхищаться, восторгаться, наслаждаться, гордиться, восторгаться, восхищаться, пленяться, дорожить, владеть, пользоваться, обладать, овладевать, хвалиться, гордиться, хвастаться, клясться, торговать, жертвовать, рисковать, быть, стать, становиться, явиться, оказаться, остаться, считаться, слыть, называться и др. (кем? чем?).

Полные и краткие формы прилагательных не употребляются в качестве однородных членов предложения.

Объединять можно только прилагательные в одной форме.

На небосклоне звезды были бледны и неярки

На небосклоне звезды были бледные и неяркие

Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Первое и самое главное правило: основное действие, выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастным оборотом, должны совершаться одним лицом.

Пример: Испугавшись шума, стая улетела.

Стая → улетела → испугалась.

Если нарушается основное правило ― основное и добавочное действие относятся к разным лицам.

Пример: Спрыгнув с трамвая, у меня улетела шляпа.

Шляпа → улетела -/-> спрыгнула.

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Определение, выраженное причастным оборотом должно стоять в том же падеже, что и определяемое слово. Нужно правильно найти определяемое слово и задать от него вопрос:

Я бродил по улицам - определяемое слово,(каким?) заросшИМ одуванчиками и цветущей травой

Причиной ошибки может быть неверный порядок слов в предложении: определяемое слово не должно находиться внутри определения

Неправильно: Опубликованная статья в газете вызвала большой интерес

Правильно: Статья, опубликованная в газете, вызвала большой интерес

Неправильное построение предложения с косвенной речью

При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме первого лица следует заменить местоимениями и глаголами в форме третьего лица.

Местоимения 1-го и 2-го лица в косвенной речи не используются, если они не относятся к говорящему.

Пример: П.И. Багратион о себе говорил, что последнюю каплю крови пожертвует он России.- косвенная речь, все глаголы и местоимения в форме 3го лица

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Совершенный вид глагола — это действие законченное, совершённое (вопрос: что Сделать?). Несовершенный — это действие продолжительное (вопрос: что Делать?).

Все глаголы в предложении должны стоять в одном времени и виде.

Неправильно: Надо помогать молодежи расти-несов.вид и проявить-сов.вид свои способности.

Правильно: Надо помогать-несов.вид молодежи расти-несов.вид и проявлять-несов.вид свои способности.

или

Надо помочь-сов.вид молодежи вырасти-сов.вид и проявить-сов.вид свои способности.

Ошибки в построении сложного предложения

Один из вариантов ошибки - употребление нескольких союзов с одним значением, что приводит к избыточности.

Лучше переоценить риск, чем нежели не заметить его.

Распространённая ошибка - избыточное употребление частицы бы.

Я хочу, чтобы вы напомнили бы секретарю о вечерней встрече.

Еще одна ошибка - неоправданное употребление соотносительного слова то.

Я понимаю о том , что встречу перенесли из-за разногласий участников.

Я понимаю то , что встречу перенесли из-за разногласий участников.

Если в сложноподчинённом предложении имеется несколько придаточных, которые находятся в последовательном подчинении, то повторное употребление одного и того же союза является ошибкой.

Я хотел, чтобы вы напомнили секретарю, чтобы она уточнили время встречи. =>

Я бы хотел, чтобы вы напомнили секретарю следующее: пусть она уточнит время встречи.

Определительное придаточное предложение не может быть однородным с причастным оборотом.

Доктор, назначивший лечение и к которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел. => Доктор, который назначил мне лечение и к которому я должен был прийти на этой неделе, внезапно заболел

Если в сложноподчинённом предложении есть придаточное определительное, то важно обратить внимание на то, к какому слову в главном предложении относится который, иначе может возникнуть двусмысленность.

Я показал гостям автограф писателя, который мне очень дорог. (Кто дорог - автограф или писатель?).

В сложных предложениях внимательно проверяем форму слова который (род, число, падеж): форма определяется его ролью в предложении (если оно является подлежащим, то именительный падеж, если дополнением, то форму диктует управляющее слово).

Это был тот самый аргумент, который нам так не хватало. => Это был тот самый аргумент, которого нам так не хватало (чего?).

Ошибки в образовании форм числительного

Образование падежных форм числительных: у порядковых числительных изменяется только последнее слово: студенты перешли из двести пятой аудитории в триста одиннадцатую; контракт продлен до две тысячи десятого года.

Употребление собирательных числительных: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро допустимо только в следующих случаях: с существительными, обозначающими лиц мужского пола: двое друзей, трое братьев; обозначающими детенышей животных: пятеро котят, семеро козлят; обозначающими парные или составные предметы и имеющими форму только мн. ч.: двое ножниц, четверо суток.

Собирательные числительные НЕ употребляются с существительными, обозначающими лиц женского пола: две дочери, три сестры.