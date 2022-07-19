В 2021 году некоторым стобалльникам не хватило мест в Вышке, МГУ и других престижных вузах – почти все заняли олимпиадники. В условиях ежегодно набирающей темп гонки на поступление быть уверенным в своих 80+ сложно. Рассказываем, как устроены олимпиады для школьников, что делать, если с дипломами не сложилось и нужна ли олимпиада вообще.
Сейчас расскажем:
Какие олимпиады школьников бывают
Для чего нужны олимпиады: основные льготы и сроки действия
Как готовиться к олимпиадам
Нужны ли олимпиады?
Как понять, нужна ли мне олимпиада?
Какие олимпиады школьников бывают
В России проводится несколько типов олимпиад, причем не все из них приносят преференции. Понять, будет ли полезна олимпиада при поступлении, можно, заглянув в перечень олимпиад, который обновляется ежегодно. Попадание олимпиады в список означает, что она точно принесет победителю или призеру бонусы во время приемной кампании.
Перечневые олимпиады
К ним относятся олимпиады, попавшие в перечень, о котором мы говорили выше. Они устраиваются вузами: например, НИУ ВШЭ и СПбГУ. Перечневые олимпиады делятся на три уровня. Между уровнем перечневой олимпиады и ее сложностью есть прямая зависимость. Чем он выше, тем сложнее задания.
Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ)
Известный также как Всерос. Эта олимпиада уровнем выше перечневых и проводится по 24 предметам школьной программы.
Участвуют в олимпиаде обычно ученики 9, 10 и 11 классов. Но попробовать свои силы на Всеросе могут и семи- и восьмиклассники. Правда, они будут соревноваться только в школьном и городском этапах.
Международные олимпиады
Наконец, существуют международные предметные олимпиады, которые проводятся по естественнонаучным предметам. За каждой из них заинтересованному школьнику стоит наблюдать отдельно. Участие в международных олимпиадах, как правило, командное, но есть и индивидуальные зачеты.
Вуз сам устанавливает льготу для тех, кто выиграл в международной олимпиаде. Но чаще всего это поступление без экзаменов в рамках квоты.
Для чего нужны олимпиады: основные льготы и сроки действия
Льготы, которые может дать диплом перечневой олимпиады, зависят от ее уровня.
Победа в олимпиаде I уровня приносит поступление без вступительных испытаний, то есть без учета ЕГЭ. Призерство обычно дает 100 баллов по профильному предмету.
Округление до максимального результата ЕГЭ получают победители и призеры олимпиад II уровня.
Наконец, для олимпиад III уровня льготы устанавливают сами вузы.
Как правило, результаты олимпиад действуют 4 года с момента получения диплома.
Как готовиться к олимпиадам
К перечневыми олимпиадами готовиться просто. Они во многом напоминают ушедшие в прошлое экзамены на поступление в вуз. Организуя собственную олимпиаду, университет, по сути, возрождает старый формат. Это может здорово пригодиться в подготовке. Задания разных лет часто похожи, так что победить в олимпиаде можно за счет многократного прорешивания и разбора старых материалов.
Кроме того, некоторые перечневые олимпиады публикуют списки методических пособий и перечни тем для подготовки. Например, вот материалы для подготовки к «Высшей пробе» по журналистике. Подобные рекомендации стоит искать на сайтах олимпиад.
Подготовиться ко Всеросу труднее, но возможно. Правда, заниматься этим нужно постоянно. Обычно делать это проще, если у вас есть какая-то другая мотивация, кроме легкого поступления в вуз. Так, интерес и даже любовь к предмету помогут взять «золото».
Нужны ли олимпиады?
Нужна ли олимпиада, если я хорошо сдам ЕГЭ?
Нет! Поступить на бюджет можно и только с помощью ЕГЭ. Сдать его на высокий балл проще, чем написать олимпиаду на диплом, тем более если речь идет о Всеросе.
Да, сдача ЕГЭ – непростой путь. Но он дает даже больше гарантий, чем олимпиадный формат, который предполагает больший разброс тем и вариативность заданий. Хорошо подготовиться к окончанию школы часто проще, если ребенок уже в 9 классе сдает ОГЭ на высокие баллы и перестает бояться ЕГЭ в 11 классе.Нужна ли олимпиада, если я НЕ хочу поступать вуз?
И снова нет! Вуз – не единственный путь после окончания школы. Если выпускник собирается поступать в колледж, значение для него и приемной комиссии будут иметь не олимпиадные дипломы или баллы ЕГЭ, а оценки в аттестате. К тому же, участие в олимпиадах не играет никакого значения при устройстве на работу.
Чек лист Как повысить шансы на победу в олимпиаде:
Выберите предметы, которые вы знаете лучше всего.
Посетите открытые вебинары и дополнительные занятия. Возможно, их будет проводить вуз, организующий олимпиаду.
Создайте список литературы и готовьтесь по нему. Обратите внимание на полезные материалы, собранные на сайте Olimpiada.ru
Изучайте и прорешивайте задания прошлых лет, если олимпиада их публикует.
А еще мы подготовили для вас чек-лист, который поможет решить раз и навсегда, нужна ли олимпиада именно вам:
Решите, в какой именно вуз или вузы вы хотите поступить после школы. Точно ли вам нужно учиться в топовом вузе?
Оцените свои шансы и знания. Возможно, вам проще сдать ЕГЭ?
Определитесь, собираетесь ли вы в вуз вообще. Колледж – тоже отличный вариант.