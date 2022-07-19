Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Международное право Особенности уголовного процесса Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Законодательство РФ о выборах Право в системе социальных норм Гражданство РФ Организационно-правовые формы Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Воинская обязанность Конституция РФ
Экономика
Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Ценные бумаги Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономика и экономическая наука Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Рынок труда. Безработица Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Деньги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные
Политика
Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политическая система Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Политическая элита Типология политических режимов Политический процесс Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство
Человек и общество
Потребности и интересы Искусство Основные институты общества Мировоззрение, его виды и формы Системное строение общества элементы и подсистемы Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Мышление и деятельность Религия Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Этнические общности Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социализация индивида Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения
Формат ЕГЭ
Задание 24 Задание 19 Задание 23 Задание 18 Задание 25 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Задание 1 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 21 Политика: Задания 10, 11 Задание 17

Задание 25

Особенности задания: Задание 25 является логическим продолжением задания 24 и предполагает конкретизацию отдельных аспектов заданной темы плана, в том числе применительно к реалиям современного российского общества и государства. Данное задание является новым для экзамена и направлено на то, чтобы оценить владение умением выявлять причинно-следственные связи, применять полученные знания в повседневной жизни, а также прогнозировать последствия принимаемых решений.

Критерии оценивания: Максимально за задание 25 можно получить 4 балла.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		 Баллы
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) обоснование;
2) ответ на вопрос;
3) три примера.
Засчитываются только обоснование, сформулированное как распространённое предложение, и примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и словосочетания не засчитываются)
Указания по оцениванию
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ выставляется 0 баллов;
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям
Правильно даны обоснование и ответ на вопрос, приведены три примера (всего пять элементов ответа) 4
Правильно приведены только четыре любых элемента ответа 3
Правильно приведены только три любых элемента ответа 2
Правильно приведены только два любых элемента ответа 1
Правильно приведён только один любой элемент ответа. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 0
Максимальный балл 4

Важно обратить внимание на то, что примеры должны быть сформулированы развернуто (то есть отвечать требованиям, предъявляемым к заданию 19).

Пример:

Обоснуйте необходимость непрерывности получения образования в современном обществе. (Обоснование может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях.)

Какие уровни школьного образования представлены в Российской Федерации? (Назовите любые три уровня). Для каждого из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему реализацию любой функции образования. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три различные функции.)

Решение:

Для получения максимального балла нужно привести три элемента: обоснование, ответ на вопрос и три примера.

Первая часть ответа предполагает рассуждения на тему необходимости непрерывно получать образование. Ответить на данный вопрос можно следующим образом: так как мы живем в постиндустриальном обществе, информация является важнейшим фактором производства. Наибольшее значение имеют наукоемкие, ресурсосберегающие производства, для развития которых необходимо иметь хорошее образование. Кроме того, мир быстро меняется и требует от человека постоянного саморазвития.

Второй вопрос является уже более теоретическим, и для успешного его решения нужно хорошо разбираться в уровнях образования в Российской Федерации. Всего существует четыре уровня школьного образования - дошкольное (до поступления в 1 класс), начальное (1-4 класс), основное (5-9 класс) и среднее (10-11 класс).

Далее необходимо выделить три функции образования и связать их с уровнями образования при помощи примеров. Это может быть культурная функция, которая заключается в передаче знаний от поколения к поколению; экономическая, предполагающая обеспечение профессиональной ориентации учащихся; а также социальная, суть которой составляет освоение социальных норм общества.

Теперь перейдем к составлению примеров. Составители экзамена подчеркивают, что они должны быть распространенными. Здесь можно воспользоваться принципами составления примеров в задании 19, то есть нужен субъект, действие и результат.

Например:

  1. Начальное образование. На уроке “Окружающий мир” третьеклассница Света узнала о традициях и обычаях славянских народов (культурная функция).

  2. Основное образование. В 6 “А” в рамках классного часа прошла беседа с инспектором ГИБДД, который рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения и провел тестирование для закрепления полученной информации (социальная функция).

  3. Среднее образование. Одиннадцатиклассник Антон на уроке обществознания узнал о деятельности политических партий и движений, после чего принял решение поступать в ВУЗ на факультет государственного и муниципального управления и в будущем заниматься политикой профессионально (экономическая функция).