Задание 25

Особенности задания: Задание 25 является логическим продолжением задания 24 и предполагает конкретизацию отдельных аспектов заданной темы плана, в том числе применительно к реалиям современного российского общества и государства. Данное задание является новым для экзамена и направлено на то, чтобы оценить владение умением выявлять причинно-следственные связи, применять полученные знания в повседневной жизни, а также прогнозировать последствия принимаемых решений.

Критерии оценивания: Максимально за задание 25 можно получить 4 балла.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) обоснование;

2) ответ на вопрос;

3) три примера.

Засчитываются только обоснование, сформулированное как распространённое предложение, и примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные слова и словосочетания не засчитываются) Указания по оцениванию

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:

– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ выставляется 0 баллов;

– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям Правильно даны обоснование и ответ на вопрос, приведены три примера (всего пять элементов ответа) 4 Правильно приведены только четыре любых элемента ответа 3 Правильно приведены только три любых элемента ответа 2 Правильно приведены только два любых элемента ответа 1 Правильно приведён только один любой элемент ответа. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 0 Максимальный балл 4

Важно обратить внимание на то, что примеры должны быть сформулированы развернуто (то есть отвечать требованиям, предъявляемым к заданию 19).

Пример: Обоснуйте необходимость непрерывности получения образования в современном обществе. (Обоснование может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях.) Какие уровни школьного образования представлены в Российской Федерации? (Назовите любые три уровня). Для каждого из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему реализацию любой функции образования. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три различные функции.)

Решение:

Для получения максимального балла нужно привести три элемента: обоснование, ответ на вопрос и три примера.

Первая часть ответа предполагает рассуждения на тему необходимости непрерывно получать образование. Ответить на данный вопрос можно следующим образом: так как мы живем в постиндустриальном обществе, информация является важнейшим фактором производства. Наибольшее значение имеют наукоемкие, ресурсосберегающие производства, для развития которых необходимо иметь хорошее образование. Кроме того, мир быстро меняется и требует от человека постоянного саморазвития.

Второй вопрос является уже более теоретическим, и для успешного его решения нужно хорошо разбираться в уровнях образования в Российской Федерации. Всего существует четыре уровня школьного образования - дошкольное (до поступления в 1 класс), начальное (1-4 класс), основное (5-9 класс) и среднее (10-11 класс).

Далее необходимо выделить три функции образования и связать их с уровнями образования при помощи примеров. Это может быть культурная функция, которая заключается в передаче знаний от поколения к поколению; экономическая, предполагающая обеспечение профессиональной ориентации учащихся; а также социальная, суть которой составляет освоение социальных норм общества.

Теперь перейдем к составлению примеров. Составители экзамена подчеркивают, что они должны быть распространенными. Здесь можно воспользоваться принципами составления примеров в задании 19, то есть нужен субъект, действие и результат.

Например: