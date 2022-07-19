Задание 23

Задание 23 в ЕГЭ по обществознанию – это персональное задание, посвященное работе с Конституцией, внешне похожее на четвёртое задание к тексту. Это третье задание, которое направлено на проверку знаний по конституционному праву РФ. Сдающему нужно самому сформулировать свою точку зрения обществоведческим языком, а также привести валидные аргументы/примеры. За полностью правильный ответ, сдающий получает 3 балла за 23 задание.

Алгоритм решения заданий 23:

Внимательно читать задание и выделять, сколько элементов должно быть в ответе! То есть, если просят привести три положения, то в ответе будет ТРИ элемента. (Это особенно важно учитывать при дальнейшей проверке, так как из-за стресса или невнимательности сдающий может просто не заметить требования вопроса!) Сформулировать готовый ответ. Здесь можно перефразировать сам вопрос. Это поможет ученику и проверяющему увидеть в ответе стройность, логичность, законченность мысли. Привести примеры/аргументы) к поднятому вопросу. Стоит отметить, что примером является жизненная ситуация (личная или нет – не играет роли), сформулированная обществоведческим языком. А аргументом является теоретически обоснованное доказательство какой-либо точки зрения. При проверке задания засчитываются только развернутые примеры и аргументы. Проще говоря: пример = иллюстрация на событие из жизни, аргумент = научно обоснованное подтверждение/опровержение. Записать ответ в бланк ответа. Важно помнить, что зачастую нумерация по пунктам значительно облегчает восприятие информации.

При разборе заданий этого типа рекомендуем обратить внимание на общие требования к ответу.

Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространенное предложение (как и в четвертом задании к тексту, отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве подтверждений) с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации (это означает, что нужно писать только то, что есть в тексте Конституции РФ). Для этого нужно знать актуальную редакцию Конституции РФ Правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания (от участника экзамена требуется не бессмысленное зазубривание, а знание и понимание того, что записано в Конституции РФ).

Пример задания 23: В Конституции Российской Федерации Российская Федерация определена как светское государство. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики. (Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обращаем внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.)

В нашем примере могут быть такие подтверждения.

Решение:

1) В России презюмируется право на свободу совести (верить или не верить в Бога) и вероисповедания (выбирать религию).

2) В РФ отсутствует государственная религия, все религии имеют одинаковые возможности на территории России.

3) Церковь отделена от государства, и она не может вмешиваться в государственные дела

Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии с требованием задания.