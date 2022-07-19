Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 20 Политика: Задания 10, 11 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21 Задание 25 Задание 18 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 23 Задание 19 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 17 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Задание 22
Право
Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Законотворческий процесс Конституция РФ Особенности административной юрисдикции Международное право Правоохранительные органы. Судебная система Организационно-правовые формы Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Экономика
Мировая экономика Экономические системы Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Предпринимательство Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Рынок труда. Безработица Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Виды, причины и последствия инфляции Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты
Политика
Демократия, ее основные ценности и признаки Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политический процесс Политическая элита Гражданское общество и государство Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ
Человек и общество
Мораль Искусство Понятие истины, её критерии Многовариантность общественного развития (типы обществ) Виды знаний Религия Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3
Социальные отношения
Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальная роль Социальные группы Этнические общности Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Виды социальных норм

Задание 23

Задание 23 в ЕГЭ по обществознанию – это персональное задание, посвященное работе с Конституцией, внешне похожее на четвёртое задание к тексту. Это третье задание, которое направлено на проверку знаний по конституционному праву РФ. Сдающему нужно самому сформулировать свою точку зрения обществоведческим языком, а также привести валидные аргументы/примеры. За полностью правильный ответ, сдающий получает 3 балла за 23 задание.

Алгоритм решения заданий 23:

  1. Внимательно читать задание и выделять, сколько элементов должно быть в ответе! То есть, если просят привести три положения, то в ответе будет ТРИ элемента. (Это особенно важно учитывать при дальнейшей проверке, так как из-за стресса или невнимательности сдающий может просто не заметить требования вопроса!)

  2. Сформулировать готовый ответ. Здесь можно перефразировать сам вопрос. Это поможет ученику и проверяющему увидеть в ответе стройность, логичность, законченность мысли.

  3. Привести примеры/аргументы) к поднятому вопросу. Стоит отметить, что примером является жизненная ситуация (личная или нет – не играет роли), сформулированная обществоведческим языком. А аргументом является теоретически обоснованное доказательство какой-либо точки зрения. При проверке задания засчитываются только развернутые примеры и аргументы. Проще говоря: пример = иллюстрация на событие из жизни, аргумент = научно обоснованное подтверждение/опровержение.

  4. Записать ответ в бланк ответа. Важно помнить, что зачастую нумерация по пунктам значительно облегчает восприятие информации.

При разборе заданий этого типа рекомендуем обратить внимание на общие требования к ответу.

  1. Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространенное предложение (как и в четвертом задании к тексту, отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве подтверждений) с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации (это означает, что нужно писать только то, что есть в тексте Конституции РФ). Для этого нужно знать актуальную редакцию Конституции РФ

  2. Правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания (от участника экзамена требуется не бессмысленное зазубривание, а знание и понимание того, что записано в Конституции РФ).

Пример задания 23:

В Конституции Российской Федерации Российская Федерация определена как светское государство. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики.

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обращаем внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.)

В нашем примере могут быть такие подтверждения.

Решение:

1) В России презюмируется право на свободу совести (верить или не верить в Бога) и вероисповедания (выбирать религию).

2) В РФ отсутствует государственная религия, все религии имеют одинаковые возможности на территории России.

3) Церковь отделена от государства, и она не может вмешиваться в государственные дела

Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии с требованием задания.